美作家死後作品暢銷千萬冊！村上春樹親自編輯翻譯　中文版來台

▲村上春樹鍾愛作家費茲傑羅，他親自擔任編輯、挑選13部後期作品編成《一個作家的午後》，中文版在台發行。（圖／新經典文化提供）

記者林育綾／台北報導

日本知名作家村上春樹除了創作自己的作品，也持續為喜愛的海外作家翻譯，而他最鍾愛的就是《大亨小傳》的作者法蘭西斯·史考特·費茲傑羅（F. Scott Fitzgerald)，村上春樹還親自擔任編輯、挑選13部後期作品編成《一個作家的午後》；如今新經典向村上事務所獲取了中文版版權，並邀請賴明珠將村上先生的導讀解說翻譯收錄在中文版中，將於9月初上市。

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▲費茲傑羅是村上春樹最鍾愛的作家。（圖／新經典文化提供）

村上春樹在1979年以《聽風的歌》一書出道，當時仍是文壇新人的他，就下決心要投入費滋傑羅作品的日譯工作，2年後就出版了他個人第一部譯作《我所失落的城市》；至於經典小說《大亨小傳》更是他心中最重要的小說，他曾說要等60歲才有把握能翻譯好這本精彩之作，結果57歲時就迫不及待投入，並為該譯本寫下長達萬言的翻譯後記〈身為翻譯家，身為小說家〉，新經典文化出版的《大亨小傳》就收錄了該文。

▲村上春樹編譯《一個作家的午後》，更為書中13篇作品逐一解說。（圖／新經典文化提供）

費滋傑羅在生命後期作品被冷落，死後卻暢銷破千萬冊，成為美國文學經典。而村上春樹40來持續翻譯費滋傑羅的不同作品，2022年還翻譯了未完成的《最後的影壇大亨》（日文版），該書出版時，村上告訴媒體，「翻譯費滋傑羅的小說，就會讓我想起那些尋找改變自我、在困境中找到新價值的人。」

而編譯《一個作家的午後》時，村上春樹更為書中13篇作品逐一解說，例如他談費滋傑羅的短篇〈兩個錯〉，「從這個時候開始，費滋傑羅的小說幾乎都是在不可挽回的絕望中，隱含受傷的內心所流露的獨特美」。書中每篇解說都很簡潔，卻顯示出村上春樹不但是費滋傑羅忠實的讀者、認真的譯者，更是充滿真摯情感的傳播者。

為了呼應村上春樹熱切推廣費滋傑羅作品的心情，新經典也同步改版《大亨小傳》，推出新版封面，復刻1925年美國史克萊柏納(Scribner)出版社邀請西班牙裔畫家法蘭西斯‧庫加特（Francis Cugat，1893-1981）為《大亨小傳》畫的圖片〈天啟之眼〉（Celestial Eyes）──藍天上一雙大眼及紅唇，凝視著霓虹閃爍的紐約夜色。

▲新經典文化改版重出《大亨小傳》，復刻1925年圖片〈天啟之眼〉。（圖／新經典文化提供）

據說費滋傑羅當年看到此畫後非常喜歡，告訴出版社「我要把這張圖寫進書裡！」而小說裡「艾科堡眼科醫生的廣告招牌」據說就是從此畫而來，新經典這次推出「1925年初版封面插畫 復刻珍藏」的《大亨小傳》，就是採用這張美國文學史上著名的封面插畫。

《大亨小傳》總共9章，也是村上春樹最愛的一本書，這次改版重出，新經典加碼再送好禮，推出「費滋傑羅《大亨小傳》手稿帆布袋」，袋上有小說最後一段文字的費滋傑羅親筆手稿，十分珍貴，贈送給首批購買費滋傑羅雙書的中文讀者。

▲這次改版重出，新經典加碼再送好禮。（圖／新經典文化提供）



而9月也是費滋傑羅的生日，每年9月在美國馬里蘭州的Rockville鎮都會舉辦「費滋傑羅文學節」(The F. Scott Fitzgerald Literary Festival)，推出種種環繞費滋傑羅作品賞析的活動。

新經典也在9月推出《一個作家的午後：村上春樹親選 費滋傑羅後期作品及》與《大亨小傳》新版，響應費傑羅文學節，在9月7日開賣。另在9月18日推出新書講座，特別邀請到台灣引進翻譯村上春樹知名的譯者賴明珠，還有最早編輯推廣村上春樹作品的資深編輯人、作家陳雨航，在聯經書房開講「當村上春樹遇見費茲傑羅」，付費入場可得新書一冊。

9月24日費滋傑羅生日當天，出版社邀請三位喜愛費滋傑羅與村上春樹的作家──蕭詒徽、徐珮芬、羅士庭，舉辦線上讀書會，分享他們對費滋傑羅的喜愛。而喜愛費滋傑羅的大稻埕幻猻家珈琲店長，也準備在9月推出限定特調飲品「雛菊」，取自《大亨小傳》女主角黛西名字意涵，以琴酒、蜂蜜氣泡水、冷萃咖啡重現純真戀情滋味，9月22日、29日更將在晚間舉辦沙龍，邀請喜愛費滋傑羅的讀者一聚。詳細活動可至新經典臉書查詢。