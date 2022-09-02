父過世8hrs兒急著盜領存款　他誆「獲授權」被打臉：人都在國外

▲南投一名男子在父親死後8小時，即盜領存款被判刑。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

南投市1名陳姓男子的父親凌晨3點3分過世，陳男上午11點半即趕到銀行盜領父親9萬6千元存款，被陳的胞姊發現後提告，陳男辯稱是受父親生前所託，且都用在喪葬費用，並未佔有，但台中地院認為所言不足採信，處以偽造私文書罪有期徒刑3月，可易科罰金，且追討9萬6千元。

陳男的父親在2010年2月1日凌晨3點3分過世，上午11點半即私自拿父親的存摺、印鑑，到台灣銀行領出9萬6千元存款，被陳的胞姊發現後提告，陳男坦承提領，但辯稱獲取父母親授權，得使用帳戶內款項，且所提領款項都用在父親喪葬費用。

法官認為，陳父住院期間，陳男並不在國內，如何取得授權，加上陳母也打臉其說法，所有喪葬費用都是她支付的，陳男所言不足採信，陳父死亡後，所有財產即為全體繼承人共同繼承之遺產，遺產分配應得全體繼承人同意或授權，始得加以處分。

陳男盜領一事，顯妨害其他繼承人權益，因此被依行使偽造私文書罪，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1仟元折算1日，未扣案之犯罪所得9萬6元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額，全案可上訴。