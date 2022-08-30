越南情侶用Photoshop偽造居留證　這個字露餡！揪出29逃逸移工

▲越南籍情侶用幫人偽造台灣居留證，卻因為不認識中文，把「持證人」誤騰為「特證人」。（圖／pixabay）

記者劉昌松 / 台北報導

越南籍范姓男子和梅性女友，利用繪圖軟體造假居留證，以每張4000元到6000元不等價格，賣給29名逃逸或預期居留的外籍移工，但是因為這對情女不認識中文，剪貼錯字，把「持證人」誤謄為「特證人」，被移民署發現，台北地檢署調查後，30日依偽造文書將范、梅等31人起訴，並聲請法院簡易判決處刑。

據了解，雖然疫情指揮中心公告，逃逸移工不會因為施打疫苗被追究，但因醫院仍會核對身分，加上有些外籍移工已經逾期居留，仍想到醫院擔任看護、或從事其他工作，因此有偽造居留證的黑市需求。

范姓越籍男子和梅姓女友因此去跟朋友學了繪圖軟體Photoshop，從2021年4月起，利用修圖技術，把這些外籍移工的居留證，從原本的工作簽改成依親等可長期滯台的假證，然後加以護貝，透過便利商店貨到付款的通路，以每張4000元到6000元不等價格販售。

不過因為范、梅不認識中文字，一開始造假的時候，分不清「持」和「特」2字的差別，雖然後來察覺有誤而改正，但已有移工因居留證上的錯字「特證人」，引起移民署注意，逐一比對開始起疑，比對出29名逃逸、逾期移工都用假證件，經移送檢察官偵辦後，依法提起公訴。