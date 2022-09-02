看到警察還說謝謝！桃園殺手拉滑套上樓奪2命　他頭中2槍死狀超慘

記者沈繼昌、陳雕文／桃園報導

桃園市2名男子1日在中華路出租套房內遭行刑式槍殺，頭部中彈身亡，屋裡滿是鮮血，租客友人前往套房時發現，嚇得報警處理。一名住在案發社區的退休警表示，數年前在新北新莊逮捕過槍手，而槍手也曾在案發社區住過一個月，而2死者都是毒品人口，有可能是黑吃黑。

▲蘇姓槍手行凶後離開現場。（圖／民眾提供）

據了解，死者為27歲陳姓、28歲楊姓男子，1日晚間7點多跟其他3名友人在3樓租屋處聚會，此時36歲蘇姓槍手邊拉滑套邊走樓梯，進房內後稱要跟陳、楊2人談事情，請其他人不相干的人離開。不料待眾人於晚間10點再度折回套房時，2人已經中槍分別倒在地上、床上渾身是血身亡。

據悉，2名死者皆為頭部中彈身亡，其中一名死者頭部有兩個射入孔，警方在房內發現3枚彈頭與3枚彈殼，而蘇嫌在行凶後隨即搭計程車離開現場，目前警方正持續追緝。

▲▼案發社區緊鄰八大行業，周遭一堆監視器，住戶也表示，「這裡龍蛇雜處」。（圖／記者陳雕文攝）

退休警表示，2死者都是吃藥的，槍手會行凶有可能是黑吃黑。退休警還說，自己且曾經逮捕過槍手並表示，「2死者住的那棟有很多吸毒人口，2死者是透過一對夫妻住進來這個社區，而槍手之前也在這邊住過一個月……上月初槍手在走廊上跟我碰到面，他認出我還說謝謝，說當初逮捕他時有買便當跟一包菸給他」。

▲退休警表示，調社區監視器有看到蘇男在腰間做出拉滑套的動作，這才確認他就是槍手。（圖／記者陳雕文翻攝）

一名女住戶表示，這邊就是一堆出租套房跟吸毒的呀！我們自己住也很害怕。這邊每層樓隔6、7間，有好幾層都是出租套房，真正的住戶很少。記者到現場查看，該社區旁邊緊鄰八大行業，有不同電梯可通往卡拉ok等處，有非常多支監視器，女住戶也說，「這個地方龍蛇雜處」。