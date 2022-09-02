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魏如萱、蔡旻佑最後演出！幾米音樂劇《向左走向右走》結合5G科技

▲▼幾米音樂劇《向左走向右走》將結合5G科技，演出「心電感應版」，這也是魏如萱、蔡旻佑在該劇的最後演出。（圖／兩廳院提供）

▲幾米音樂劇《向左走向右走》將結合5G科技，演出「心電感應版」，這也是魏如萱、蔡旻佑在該劇的最後演出。（圖／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

改編幾米繪本同名音樂劇《向左走向右走》，今年將結合5G科技，演出全新「心電感應版」，由人力飛行劇團藝術總監黎煥雄編導，魏如萱、蔡旻佑回歸演繹男女主角。不過魏如萱透露，這是她最後一次在該劇演出，之後將會與角色告別；而蔡旻佑也表示會一起離開，粉絲可把握最後8場機會。

人力飛行劇團改編幾米繪本同名音樂劇《向左走向右走》，描述城市裡孤單男女錯過與重逢的揪心愛情故事，自2008年首演以來已巡演近百場；如今暌違4年，2022將演出全新「心電感應版」，除了全明星陣容，動人童話篇章將結合兩廳院近年數位轉型建置的「5G專網」科技，為劇作增添不同的想像與創意，帶給觀眾更多驚喜。

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▲▼幾米音樂劇《向左走向右走》將結合5G科技，演出「心電感應版」，這也是魏如萱、蔡旻佑在該劇的最後演出。（圖／兩廳院提供）

▲2022年幾米音樂劇《向左走向右走》將運用5G科技，演出「心電感應版」，呈現虛實交織的奇幻繪本場景。（圖／兩廳院提供）

《向左走向右走》描述比鄰而居，卻因一位出門總是向左走，另一個出門總是向右，始終沒有機會相識的單身男女。某日相遇後雖然一見鍾情，命運卻安排二人不得不匆促分手，在尋尋覓覓卻始終沒有結果之後，終究黯然離開這個令人傷心的寂寞城市。

魏如萱在2008年首演就加入演出， 2013年開始與蔡旻佑搭檔擔任男女主角，至今合作超過40場，默契十足。而此次演出，是魏如萱經歷為人母、獲得31屆金曲獎最佳華語女歌手獎之後，首度回歸，擔任女主角「翻譯家Ｌ」。

不同人生階段的心境轉變，預期將為角色帶來新的詮釋與新意。不過魏如萱也透露，擔任「翻譯家Ｌ」已經將近十年，這將是她最後一次在《向左走向右走》演出，之後將會與角色告別，希望粉絲們能好好把握這最後8場的機會。

▲▼幾米音樂劇《向左走向右走》將結合5G科技，演出「心電感應版」，這也是魏如萱、蔡旻佑在該劇的最後演出。（圖／兩廳院提供）

▲魏如萱、蔡旻佑最後一次演出《向左走向右走》。（圖／兩廳院提供）

而擔任男主角「音樂家R」的蔡旻佑，也將以獨特的唱腔與深情的歌聲，再度征服粉絲。得知魏如萱將告別角色後，他也跟著說：「若是妳離開了，那我當然也只能選擇一起離開。」

除了觀眾可以重新回味劇中經典好歌外，音樂總監陳建騏也特別為這次的心電感應版，譜寫三首全新歌曲，包括〈這座城市的窗之歌〉、〈關於翻譯與提琴手的那部電影〉和〈鐵達尼號（call out愛神）〉，搭配由仙草影像製作的動畫投影，結合數位動態捕捉技術的即時影像畫面，截然不同的視聽感受，將讓觀眾深深刻印在腦海中。

黎煥雄表示，14年來《向左走向右走》不斷地演進，希望帶給觀眾不同的體驗與感動。在過去，把平面的繪本改編由立體的劇場呈現，已經是很大的挑戰；而今年的版本運用數位元素，或許能將過往難以呈現在舞臺上的元素展現出來。例如命運與天氣，透過科技的幫助，觀眾因此能看見這些故事中的隱藏角色。

▲▼幾米音樂劇《向左走向右走》將結合5G科技，演出「心電感應版」，這也是魏如萱、蔡旻佑在該劇的最後演出。人力飛行劇團藝術總監黎煥雄。（圖／兩廳院提供）

▲人力飛行劇團藝術總監黎煥雄提到，14年來《向左走向右走》不斷地演進，希望帶給觀眾不同的體驗與感動。（圖／兩廳院提供）

除了動畫投影與動態捕捉技術，幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版也運用5G專網即時串流技術，透過高頻寬、低延遲的特性，達成異地共演，串連兩廳院場域內的不同現場，整合於國家戲劇院的舞台上，呈現虛實交織的奇幻繪本場景。

國家兩廳院作為5G示範場域，2021年《神不在的小鎮》吸引近6萬觀眾線上線下參與記錄，《向左走向右走》心電感應版將展現數位科技與經典劇碼之間的加乘效應。

幾米音樂劇《向左走向右走》心電感應版在11月27日～12月4日於國家戲劇院演出，即日起開放兩廳院會員預購，9月8日正式啟售；自9月8日～9月29日，購票享早鳥8折優惠。另呼應《向左走向右走》劇中主題，兩廳院特別推出「伴你左右套票」與「左鄰右社套票」等優惠，適合朋友或情侶相揪看戲。

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