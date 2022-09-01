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王必勝正宮高EQ回應「緋聞五連問」　曝唯一收穫：讓癲癇研究被看到

記者嚴云岑／台北報導

台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉今（1）日舉辦頑性癲癇新療法記者會，會後媒體聯訪時被問及王必勝、中央流行疫情指揮中心指揮官相關問題。她表示，感謝大眾對私領域關心，事件爆發後，也讓自己長久以來在癲癇領域研究被社會大眾看到，不少病人也找上門，獲得適合的治療。

▲▼北榮「頑性癲癇治療新曙光」記者會，指揮中心指揮官王必勝妻子、神經醫學中心癲癇科主任尤香玉出席。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心指揮官王必勝夫人、北榮神經醫學中心癲癇科主任尤香玉舉辦研究發表記者會。（圖／記者嚴云岑攝）

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台北榮總今日發布研究為以「聚焦式超音波」治療頑性癲癇患者，第一期臨床試驗已證實可將超音波能量安全地聚焦到癲癇發作點，同時觀察到生理訊號改變，相關結果已於今年1月付表在癲癇頂級期刊「Epilepsia」。目前也進入第二期收案，希望在3~5年內能將研究結果嘉惠於癲癇病患上。

尤香玉在會後媒體聯訪時除了回答研究問題，對於媒體突如其來的緋聞「五連問」也都以高EQ對答。

媒體詢問如何看待王必勝防疫表現時？尤香玉將球丟給一同出席記者會的功能性神經外科李政家醫師代答。另有媒體詢問，王指揮官是否有多一點時間陪伴家人？她則表示感謝全國人民一起努力，因為第一期人體試驗就是在疫情開始時把它完成的，因為疫情守得蠻好的，才得以繼續下去，也獲得超前進展，其他正在進行研究試驗的團隊應該也有同樣想法。

不過，被問及是否會看指揮中心記者會？尤香玉表示，那段時間都有看門診，不過之後也會看新聞以便配合醫院防疫規定。之後在媒體詢問王必勝回家是否分享指揮中心煩惱？是否與王必勝分享這項超音波研究？尤香玉回應，不會在家討論公事，自己也會把研究分享給所有關心的人。

王必勝在去年10月被週刊爆出外遇緋聞，王必勝隔月與尤香玉一同接受週刊訪問，對家人五度致歉，尤香玉當時也直言「我現在沒有原諒王醫師」，事發後因為身邊的人都哭了，她也因此落淚。

尤香玉提到，自己的生活與以前並無不同，媒體關注也讓自己在癲癇的提倡與衛教被大眾看到，因為有些病人也找到了適合的治療團隊，讓疾病完全不發作，「這也成了我心中的安慰」。

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