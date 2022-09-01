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麻生太郎：台灣若有事　日本很可能發生戰爭

日本副首相麻生太郎。(圖/達志影像/美聯社)

▲日本自民黨副主席麻生太郎。(圖／達志影像／美聯社)

文／中央社

日本執政黨自由民主黨副總裁（副主席）麻生太郎昨（8/31）日表示，若台灣開始駁火，日本很可能發生戰爭；俄烏戰爭顯現聯合國完全沒發揮功能，這是國際政治的現實，一定要認真思考如何因應。

日本經濟新聞報導，自民黨麻生派昨日在橫濱市的一家飯店舉行研習會。麻生派會長麻生太郎說：「台灣如果開始駁火，難以斷言沖繩縣的與那國島、鹿兒島縣的與論島不是戰鬥區域，這些地區發生戰爭的可能性高。」

麻生說：「至少包含東海、南海、台灣海峽在內，肯定會聞到煙硝味。」

有關俄羅斯侵略烏克蘭一事，麻生說：「聯合國完全沒發揮功能，這是國際政治的現實狀況。在這樣的時候，我們一定要認真思考該如何因應。」

麻生強調：「一國的人民若沒有自己國家自己救的決心，沒有人會來相救。這點我們一定要知道才行。」

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，麻生派研習會時隔3年舉辦。除了麻生之外，研習會特別邀請前內閣官房副長官兼原信克發表有關「台灣有事」的演講。

對於台灣有事的看法，去年7月5日，時任副首相兼財務大臣的麻生太郎在東京的一場演講表示，如果中國侵犯台灣，日本應將此視為「存立危機事態」，依安全保障相關法制行使集體自衛權。

他指出，「存立危機事態」是指與日本有密切關係的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」。他還說，如果台灣有事，將其視為涉及日本「存亡危機事態」也不足為奇。若是如此，日美須一起防衛台灣。

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