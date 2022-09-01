ESA曬最新「幻影星系」絢麗照　綠色核心甩出紅藍緞帶

▲歐洲太空總署與NASA合作，使用哈伯、韋伯太空望遠鏡拍出幻影星系影像。（圖／歐洲太空總署）

記者趙蔡州／綜合報導

歐洲太空總署（ESA）日前與美國太空總署（NASA）合作，使用哈伯、韋伯太空望遠鏡拍攝M74幻影星系（Phantom Galaxy），由於韋伯望遠鏡使用紅外線拍攝，讓氣體、塵埃與恆星光源均能清晰顯示，配上哈伯拍攝出的明亮影像，合而為一形成獨特且色彩繽紛的魔幻畫面。

歐洲太空總署（ESA）8月29日表示，M74幻影星系位於雙魚座，距離地球約3200萬光年，特徵是幾乎垂直平面對著地球，加上其擁有結構非常完整的螺旋臂，所以又被稱為「宏觀螺旋星系」（grand design spiral），螺旋星系中僅有10%被歸類為宏觀螺旋星系，是天文學家研究螺旋星系時最喜歡的目標。

ESA透露，韋伯太空望遠鏡擁有先進的紅外光儀器，相當擅長觀測及拍攝紅外光波段，可以更清楚地分辨發熱的氣體和塵埃，同時又與恆星光源區隔開來，最新曝光的照片就清楚拍下M74巨大旋臂中的氣體及塵埃，而M74由於核心區域幾乎沒有氣體，導致星系中心的核星團（亮藍色部分）更加清晰。

▲左圖為哈伯太空望遠鏡拍攝，右圖為韋伯太空望遠鏡拍攝，中間為兩者融合的合成影像。（圖／歐洲太空總署）

哈伯太空望遠鏡則是在紫外線、可見光波段上特別敏銳，觀測中清楚的拍下了M74特別明亮的恆星形成區域，即是氫離子區（HII區域）。ESA將兩張照片結合後的新圖像，讓科學家們在觀測星系時，能清楚分辨出星系結構、恆星形成區域、哪些恆星更重、更老或是更年輕，進一步理解星系的形成和構造。

ESA也解釋，新合成照中紅色代表了穿過星系旋臂的塵埃，較淺的橙色是較熱的塵埃區域，整道旋臂的主結構、星系核心及年輕恆星呈現藍色，而較重、較老的恆星則呈現青綠色，恆星形成時的氣泡狀結構則在懸臂上呈現粉紅色，如此多樣的星系特徵集合在一張圖中是相當罕見的。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完