南投縣為長者自購6000劑肺炎鏈球菌疫苗　第二批次開打

▲南投縣政府自購長者肺炎鏈球菌疫苗，9月1日起開放接種。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為保護長者免於受肺炎鏈球菌感染，南投縣政府今年自購6000劑23價肺炎鏈球菌疫苗，提供「設籍本縣65至70歲以上未曾接種過長者」免費接種，第一批已在6月23日開放接種完畢，第二批次將於9月1日起開放接種；縣府衛生局提醒疫苗數量有限，符合資格者可攜帶身份證及健保卡，至全縣38家合約院所接種。

衛生局長陳南松表示，肺炎已連續7年蟬連10大死因第3名，又以5歲以下幼童及65歲以上老人為2大高風險族群；造成社區型肺炎感染最主要的病原菌就是「肺炎鏈球菌」，接種疫苗有最佳預防效果，長者以終身接種1次為原則；中央歷年僅開放年滿75歲以上長者免費接種一劑，今年首度擴大開放至71歲（40年次）以上長者可免費接種。

縣長林明溱說，23價肺鏈疫苗自費價格不便宜，大概需要1000多元，平時也接獲許多65歲以上鄉親反映有接種肺炎鏈球菌疫苗的需求，因此指示衛生局積極聯繫、自行採購疫苗提供65至70歲的鄉親來施打，也感謝縣議會議長何勝豐及議員們大力支持，同意動用縣府第二預備金採購6000劑疫苗。

陳南松局長提醒，長者肺炎鏈球菌疫苗可與COVID-19疫苗同時或間隔任何時間接種，接種前請先電洽轄內合約院所，確認疫苗庫存量及接種時間後再前往，相關資料請逕至南投衛生局網站查詢；民眾除接種疫苗，平時營養保健、注意衛生習慣也不可少，若有呼吸道症狀需佩戴口罩並及早就醫，以維護身體健康。