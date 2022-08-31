肌少症增加死亡率！慈院推廣銀髪運動　注意2點做最好預防

▲▼花蓮慈院老年醫學科主任高聖倫帶領種子師資認識長者肌少症，並分享簡單檢測肌少症的方式。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮、台東兩縣，老年人口占總人口比率逐年上升，依據統計2021年臺灣65歲以上人口為16.9%；而花東高達18%。花蓮慈濟醫院在8月29日舉辦東區總額風險移撥款偏鄉計劃「長者肌少症預防及運動推廣」種子師資培訓工作坊，培養在地種子師資，日後在文健站及社區針對高齡族群各種健康照護需求，設計不同的運動項目，帶領長者養成運動習慣，遠離疾病。

工作坊吸引花東兩地超過一百人報名，包含醫療院所、衛生所、診所、文健站、社區據點、長照站、護理師、樂齡講師、課程規劃師、社工師、營養師、物理治療師、職能治療師、照服員、文健站長、緩失能指導員等各職類的人員參加。同時中央健保署東區業務組組長李名玉、副組長張麗絹、科長石惠文、王素惠、專員洪美榕及花蓮慈院副院長陳星助、醫事室主任林玲珠等人也到場見證。

李名玉組長表示，希望透過種子培訓結合在地的力量，來幫助偏鄉及部落居民，健保署很感謝鄉親的參與，也感恩總主責的花蓮慈院，用心的將每一分錢用在刀口上，並聚集各方資源，為偏鄉居民帶來實際的幫助。

▲▼慈濟科技大學長期照護研究所王錠堯老師，分享銀髮族的徒手肌力訓練，帶著學員動起來，實際演練增肌運動。

花蓮慈院老年醫學科主任高聖倫帶領種子師資認識長者肌少症。他表示，隨著年紀增加，人體的骨骼肌量會逐漸下降，進而影響肌肉力量和功能，而判斷肌少症的三項指標為肌肉量下降、肌力減退、生理表現下降等；若是置之不理可能會增加跌倒、身體活動功能下降、失能或是死亡的風險。

高聖倫主任提醒，預防肌少症找上門的好方法，就是營養與運動，包含攝取優良適當的蛋白質，並於三餐平均分攤；漸進式運動介入，一週至少3至5次，每次30至45分鐘的中等強度運動，含括有氧運動、阻力訓練、平衡訓練等。

接著由慈濟科技大學長期照護研究所王錠堯老師，分享銀髮族的徒手肌力訓練，帶著學員動起來，實際演練增肌運動；最後一堂課，則是由花蓮慈院復健部物理治療師吳孟蒓，講解飢少症的運動處方及搭配彈力帶的增肌運動等，從專業的醫療知識到課程設計及實作，深入淺出、豐富多元內容，大獲學員好評。

▲▼花蓮慈院復健部物理治療師吳孟蒓，講解飢少症的運動處方及搭配彈力帶的增肌運動。

擔任健康管理師五年的范貴森分享，工作坊有專業的師資教學，收穫非常多，讓原本就是健康管理師的他可以更精進，之後也會將課堂所學，融入到社區據點的課程裡，來幫助社區裡的長輩增肌。

「大家的目標都是朝健康邁進！」花蓮慈院醫事室副主任張菁育說，去年團隊針對獨居、長者、運動、飲食及健康識能落差等主題做田野調查分析，除了與健保署、花東兩縣衛生局及衛生所等17家醫療院所交流討論外，團隊也深入到文健站、社區據點觀摩後，決定舉辦推廣長者肌少症預防及運動推廣種子師資工作坊，並預計在2至3間文健站試辦，希望能將成功模式複製並拓展至臺東，來提升花東的長者健康識能。

副院長陳星助提到，肌少症可能會造成長者在家裡跌倒的高風險，所以希望將醫院照護肌少症的模式延伸到社區裡，透過運動、復健、營養補充等規劃，讓長者可以維持肌耐力或長回肌肉外，對於高風險的長者家中，醫療團隊也結合慈濟基金會的資源，做居家環境的改善，包含協助安裝扶手等無障礙設施，減少老年人因為肌少而跌傷的二度傷害，所以在座的種子師資是非常重要的成員，希望一起努力讓花東鄉親活得健康外，向提升平均餘命的目標邁進。