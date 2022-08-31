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日本增加國防費　擬量產1500多枚遠程飛彈

▲▼陸自的西南諸島新駐屯地將進駐12式反艦飛彈。（圖／JGSDF）

▲日本防衛省考慮量產1500枚遠程飛彈。圖為12式反艦飛彈。（圖／JGSDF）

文／中央社

日本防衛省考慮量產可從敵方射程圈外實施攻擊的遠程「距外飛彈」逾1500枚。防衛省今天決定2023年度預算概算要求額約5.6兆日圓（約新台幣1.25兆元），創新高。

日本產經新聞報導，日本政府相關人士透露，日本希望擁有反擊能力，讓對手不敢貿然攻擊日本，因此考慮量產逾1500枚「距外飛彈」（Stand-Off Missile，防區外飛彈）。防衛省（國防部）今天決定的2023年度預算概算需求金當中，編列了量產距外飛彈的相關經費。

日本政府預定今年年底修訂國家安全保障戰略、防衛計畫大綱等戰略3文件，預計將把擁有「反擊能力」納入考量，而距外飛彈將是核心。

日本防衛省考慮引進的距外飛彈是日本陸上自衛隊的國產飛彈「12式岸艦飛彈」的改良型，飛行距離將從現行的100多公里延伸為1000公里以上，可及於中國大陸。

日本具反擊能力的攻擊對象，不僅是對敵方飛彈的據點，還包括戰鬥初期階段攸關制空權的對空雷達、機場等也納入想定的範圍。在島嶼防衛時，有必要從遠方瞄準敵方艦艇、登陸部隊。

日本防衛省認為，包括未射中標的及遭攔截的飛彈數量在內，估計需擁有逾1500枚遠距飛彈。

日本2023年度防衛費（國防費）概算要求顯示，有7大重點，包括遠距防衛能力、綜合飛彈防空能力、無人裝備的防衛能力、（陸海空、太空、網路空間、電磁波等新領域）跨領域作戰能力、指揮統制及資訊相關功能、機動部署能力、持續性及強韌性。

日本政府今年6月擬定經濟財政管理基本方針時言及北大西洋公約組織（NATO）國防費是國內生產毛額（GDP）的2%以上。日本5年內將徹底加強防衛能力。

日本經濟新聞報導，防衛省已決定2023年度國防預算概算需求，雖然檯面上編列的需求金額高達史上新高的5兆5947億日圓，但由於需求內有約百項未明示金額的「事項要求」，因此，最後在今年底確定的國防預算，可能上看GDP的1%以上的6兆多日圓規模。

日本讀賣新聞報導，日本2023年度防衛預算概算需求金額創史上新高，主要是因為日本的安全保障環境急遽惡化。北韓持續研發核武與飛彈、中國武力犯台的疑慮升高。執政黨自由民主黨要求政府5年內要達到北約成員國防費為GDP的2%以上的目標。

如果日本的國防費將增額至GDP的2%的話，金額約11兆日圓。日本政府在年底前修訂戰略3文件，將研議財源等，並決定國防預算總額。

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