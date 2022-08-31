旅客成長近3成！客運也砸振興金　「百名業績飆駕駛爽領百萬元」　

▲國光客運。（圖／國光客運提供）

記者李姿慧／台北報導

公路總局7月起祭出客運振興方案，國道客運依短中長程及每名搭乘旅客補助20到70元，公路客運補助15元到20元，讓客運運量大幅成長24%到29%，國光客運也砸百萬元激勵金，將發放給運量成長較多的車站第一線駕駛和站務員，預估100多名駕駛可受惠。

日前公路總局祭出客運振興案，國道客運未滿100公里路線，每載一名旅客將補助20元；100公里到119公里路線，每載一名旅客就補助35元；200公里以上路線每名旅客補助70元。公路客運未滿100公里路線，每載一名旅客補助15元、100公里以上路線每載一名旅客則補助20元，帶動客運業者推出行銷方案搶客。

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根據公路總局統計，振興首月7月份，國道客運有366萬3406人次搭乘，比6月成長24%；公路客運路線搭載114萬1335人次，比6月成長29%，旅客成長幅度讓客運業有感，公路總局針對客運的7月振興補助款昨(8/30)也撥付入帳，客運業者也將加發激勵獎金。

國光客運表示，國光客運比照振興攬客精神，內部預計提撥7位數的百萬元預算，按照各車站旅客回流成長情況，發給第一線駕駛與站務員實質激勵獎金。其中有各車站團體獎，也有駕駛個人獎，後者按月發給，有100多位第一線駕駛可因為7月乘客成長獲得實質獎勵。

國光客運說明，發放獎金標準，主要是員工可跟今年前半年1月到6月運量比較，7月成長排名前20%的駕駛都有激勵獎金可以領。