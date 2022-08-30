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婆媽最愛印花集點又來了！全聯推德國雙人刀具1.1折換購

▲▼全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

▲全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

婆媽最愛的印花集點活動又來了！全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，包括不鏽鋼刀具、全球獨家換購的多功能微電腦電子鍋等，9/2～12/29全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價1.1折起換購，入手門檻超低。

全聯2015年起推出印花集點活動，第一檔就與德國雙人合作推出刀具換購，創台灣量販超市通路之先，擄獲許多婆媽的心；當時被公認是業界最低消費門檻、最精品級的刀具，累計換了100萬件商品，其中以中式片刀最受消費者喜愛。

緊接2019年又攜手德國雙人助陣，以琺瑯鑄鐵鍋具等7款商品，累計兌換超過100萬件，成績亮眼。今年德國雙人再度以精緻工藝的刀具回歸全聯，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器，預計帶動全店業績成長10%。

▲▼全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

▲▼全聯今年第二檔印花換購，推出德國雙人7款廚房刀具與配件。（圖／業者提供）

▲▼全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

此波印花換購期間為9/2～12/29，商品包含廚房必備實用配件「德國雙人刨刀」、「德國雙人廚房剪刀」，還有4款頂級全不鏽鋼刀具「德國雙人蔬果削皮刀8cm」、「德國雙人多用途鋸齒刀13cm」、「德國雙人日式廚刀18cm」、「德國雙人中式廚刀18cm」。

刀具皆由德國開發設計，刀面採FRIODUR冰鍛工藝，兼具鋒利與韌性，強化耐腐蝕，全不鏽鋼三段結構技術提升手持平衡感；而在上刀柄的部分，手噴黑點，呈現獨特風格；刀柄全金屬設計，符合人體工學，質感升級。

業者特別推薦「德國雙人自磨刀座」是收納實用好物與刀具的最搭配件，刀槽中含有陶瓷磨石，取放刀具食，無須額外用力，自然就能為消費者磨刀；外型精選優質橡膠木，搭配不鏽鋼頂蓋，可謂是最具亮點的時尚品。

▲▼全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

▲此次特別推薦「德國雙人自磨刀座」。（圖／業者提供）

全聯也提供貼心的送禮選擇，推出「德國雙人刀具刀座禮盒6件組」內含此檔活動的廚房剪刀、蔬果削皮刀、多用途鋸齒刀、日式廚刀、中式廚刀及自磨刀座，集滿70枚印花再加價5,399元，一次就能全部擁有，不必一個個慢慢集，9/30開放預購，限量5000組，含運郵寄到府。

另還有全球獨家換購的「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，由義大利國寶級大師Matteo Thun設計，2L的容量可煮3.5杯米，小家庭使用剛剛好。擁有8種烹飪模式加上2種快煮鍵，美味快速上桌，24小時預約定時，12小時長效保溫，全觸控面板簡約設計，隨機附贈量杯、蒸籠、湯勺以及不沾桌設計的飯勺，可用30枚、70枚印花或扣1200福利點加價購即可入手。

▲▼全聯推出今年第二檔印花換購，再度邀請暌違7年的「德國雙人」品牌登場，推出7款廚房刀具與配件、2款烹飪神器。（圖／業者提供）

▲「德國雙人料理電子秤」有智慧歸零、累加功能。（圖／業者提供）

此外，「德國雙人料理電子秤」有智慧歸零、累加功能，可輕鬆秤量多種食材，3種秤量模式任意轉換，重量、體積單位換算一鍵完成，是料理時的最佳幫手。

全聯此次特別邀請到印花活動代言人蔡依林、全聯先生搭檔共跳雙人舞，活動9/2～12/29全店單筆每滿200元贈印花1枚，集滿印花就能以市價1.1折起換購；想要搶先換還可使用PX Pay支付，首筆消費金額加贈數位印花10枚，一起和女神換新刀具。

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