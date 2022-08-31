妙齡女做抽脂竟丟命　結婚書約曝光！母淚：準備明年宴客...

記者邱中岳／台北報導

北市中山區一家知名醫美診所忠孝東路分店，因替1名女子做了抽脂手術，卻意外造成女子不幸身亡，家屬質疑，女子到院前就死亡，當時在診所急救，還打了8劑強心針但仍宣告不治，母親淚控，女兒與男友交往2年，原本準備帶著簽好的結婚證書前往戶政事務所登記，未料發生憾事。

26歲的林姓女子，因平時就愛漂亮，瞞著母親在17日前往醫美診所進行抽脂手術，卻不幸身亡，當時診所原本想找民間救護車協助送往馬偕，但因找不到民間救護車，所以只能打119報警。救護人員向家屬表示，林女上救護車後就沒有呼吸心跳，國泰醫院也給出相同的答案。

▲林女2023年準備結婚，但卻因做醫美喪命，只留下未完成登記的結婚證書。（圖／家屬提供）

黃母（下圖，記者邱中岳攝）表示，女兒從小就愛漂亮，在家中排行老大，與母親情同姐妹，幾乎可以說是無話不談，但因母親阻止女兒做醫美抽脂，所以林女瞞著她前往診所，未料在進行抽脂手術時不幸身亡。

黃母指出，女兒原本要跟交往多年的男友結婚，2人也簽下結婚書約，原本想擇日前往戶政事務所辦理登記，在2023年時正式結婚宴客，一切都在籌備中，女兒卻因為醫美診所抽脂手術身亡，只留下男友以及未完成登記的結婚證書。