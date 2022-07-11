她挨刀豐胸慘變「雙層氣泡乳」　庸醫曝光被抖出驚人黑歷史

▲馬姓女子挨刀隆乳，遭庸醫害慘變形。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者黃哲民／台北報導

在北市經營醫美診所的1名丁姓醫師，去年為1位馬姓女子做隆乳手術，沒想到才2天就害馬女出現有如長出4個乳房的異狀，而且會痛，馬女急忙就醫確認丁男手術出包，使她隆乳部位形成「雙層氣泡乳」的畸形，她被迫另外花大錢動刀才完成矯正，馬女怒告丁男求償68萬餘元，法官指丁男沒承認自己有無過失卻意圖延滯訴訟，判他須賠償48萬元，可上訴。

丁男曾2度改名，他因從事醫美業務執行抽脂等外科手術，於2006年、2015年與2018年，都有觸犯業務過失致死罪的紀錄。本案發生於去年（2021年），馬女到丁男在北市大安區安和路經營的醫美診所，花20萬餘元請丁男為她動刀隆乳。

丁男同年6月21日執刀完成手術，不料2天後，馬女自我檢查，赫見自己雙乳怎麼外觀有如變形成4個乳房，趕緊聯繫丁男諮商卻不得要領，她眼見胸部異狀越來越嚴重，而且會痛，同月底急忙到醫院整形外科求助，經診斷為隆乳的術後畸形、俗稱「雙層氣泡乳」，研判是丁男手術操作不當所致。

▲馬姓女子隆乳求美，卻遇上庸醫而得再花錢動刀矯正。（示意圖／取自Pixabay）

馬女被迫再花38萬元開刀修補隆乳處的填充物，幸運完成矯正，她不滿丁男在術前沒詳細說明開刀方式與風險，手術又出現差錯，害她身心飽受痛苦，怒告丁男求償2次動刀的費用，外加10萬元精神慰撫，共68萬餘元。

丁男親自出庭卻沒提出任何書面或口頭的答辯，包括承認或否認自己有無過失，而是推稱交給律師處理，法官問他的律師怎沒一起出庭，丁男聲稱他委任的黃律師身體不舒服、不能來，法官擇期開庭，丁男仍獨自出庭，宣稱黃律師太忙，改委任1位吳律師，但吳律師身體也不舒服，他回頭找黃律師，黃律師剛好為別的客戶案件出庭，所以還是不能來。

法官認定丁男說詞反覆無常，就算律師忙得沒空出庭，也應依法官的諭知提出答辯書狀，何況法官已明白告誡，若無正當理由仍逾期不答辯，就是延滯訴訟，法官因而視同丁男已承認馬女所提出的主張，但扣除丁男向馬女所收手術費，僅判丁男賠償馬女另行求醫所花費用與精神慰撫共48萬元，可上訴。