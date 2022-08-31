萬坪展區史上最大規模！蓬萊仙島變「設計中島」打造10大必看展

▲蓬萊商港區作為「2022台灣設計展」主展場，從蓬萊仙島翻轉為「設計中島」。（圖／高雄市政府文化局）

記者林育綾／台北報導

「2022台灣設計展」即將於10月在高雄登場，以昔日的「經濟中島」蓬萊商港區作為主展場，翻轉為「設計中島」，也是史上規模最大的萬坪展區，集結最多設計師參與打造「10大必看展」，在海港第一排展現台灣設計力奇蹟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「2022台灣設計展」將在高雄海港第一排展現台灣設計力奇蹟。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市長陳其邁表示，蓬萊商港區位於駁二藝術特區對面，包含高雄港3至10號碼頭，是港區較早開發區域之一，過去因為長年封閉而較不為外人所知；近年來除了市府團隊的努力外，高雄港區土地開發股份有限公司也積極推動。

尤其在2020年大港橋完工啟用後，蓬萊商港區逐步走向市民生活，也在「TAKAO ROCK」、「大港開唱」、「2021國慶焰火」、「台灣燈會會前會跨年晚會」、「台灣燈會」等大型活動中成為主要舞台。這次市府選定作為「台灣設計展」的主展場，透過令人驚豔的台灣設計力翻轉成為「設計中島」。

▲蓬萊仙島翻轉為「設計中島」，將以設計述說高雄港區百年歷史。（圖／高雄市政府文化局）

副市長史哲也提到，蓬萊商港區曾是將滄海化為桑田，創造外銷奇蹟的蓬萊仙島。歷經打狗開港與築港工程，蓬萊商港區逐步走向現代化，倉庫、鐵道與機械起卸設備，港口與鐵道的海運聯運，使得高雄港的運能於1930年代快速成長。

戰後，1949年因戒嚴令港區封鎖，直至近年不斷推動「港市合一」，才於2018年解除蓬萊商港區的限制。這座中島，曾經主導港灣的物流與經濟，而今將在萬坪的場域上，匯聚台灣設計能量，讓高雄從台灣邁向世界。

▲2022台灣設計展在高雄，「設計中島」將展出「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」。（圖／高雄市政府文化局）

高雄市文化局長王文翠表示，高雄港港史館「登入大港」展覽，此次將作為「設計中島」的入口，以設計述說高雄港區百年歷史，帶出「設計中島」上豐沛的設計能量。

2022台灣設計展將於10/7-23在高雄開展，「設計中島」將展出「台灣設計設計台灣X 22組台灣設計力」，以充沛的「設計經濟力」出口創意、交流夢想；同時更將以產業升級、循環設計、海上展場、青年設計、元宇宙、Digi Wave等主題，打造「設計中島必看的十大展區」。