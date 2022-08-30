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景觀橋上喝悶酒...男突跳高美濕地！漲潮+軟土救了他

▲▼男子不堪欠債，酒後跳高美濕地，還好軟土救了他。（圖／民眾提供，下同）

▲男子不堪欠債，酒後跳高美濕地，還好軟土救了他。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市31歲紀姓男子30日凌晨5點在高美濕地的景觀橋上喝酒，愈喝心情愈糟，和友人聊到一半，突然從10公尺高橋面一躍而下，警方、消防人員和海巡署獲報趕往，只見紀男仰躺海面，沒有明顯外傷，載浮載沉，搜救人員涉水利用長背板抬回岸上。警方表示，紀男跳水時剛好是漲潮，加上在濕地範圍內，水底土質鬆軟，否則後果不堪設想。

▲▼男子不堪欠債，酒後跳高美濕地，還好軟土救了他。（圖／民眾提供，下同）

海巡署中部分署第三岸巡隊梧棲安檢所清晨5點接獲台中警方通報，有男子從高美濕地景觀橋躍下河床，由於附近剛好有岸巡人員，10分鐘即趕至現場，不久，消防人員也抵達，海巡人員發現男子仰躺在海面，載浮載沉，於是涉水並以長背板將男子抬上岸，初步檢視生命跡象穩定，有意識，無明顯外傷，送往梧棲童綜合醫院救治。

▲▼男子不堪欠債，酒後跳高美濕地，還好軟土救了他。（圖／民眾提供，下同）

警方初步認為，紀男因為債務和感情問題，在景觀橋上邊和友人聊天邊喝悶酒，聊到一半突然一躍而下，跳進出海口，還好命大，從10公尺高跳入水中，竟然沒有明顯外傷，原來，當時是漲潮，海水較深，加上屬於濕地範圍，水底下土質鬆軟，如果土質堅硬，後果難以想像。

消防人員則說，高美濕地屬國際級景點，但發生跳水還是頭一遭，還好濕地救了他。

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