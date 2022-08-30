超大豪雨、颱風天「未移水門內車輛」　北市9月起最高罰4800元

▲北市河濱違停9月1日新制上路。（圖／台北市政府水利處提供）

記者袁茵／台北報導

為避免妨礙河防安全，北市府盼提高颱風、超大豪雨期間違規停車的車主自主移車意願，水利處30日表示，今年9月1日起，將對未移置車輛將依車型大小處1800元至4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。

北市水利處表示，每次颱風警報發佈後，市府均耗費大量人力、物力於移置車輛，經統計，每年仍有近300輛滯留車輛，針對原公告執行模式，對於颱風期間未經拖吊或經拖吊的車輛，隔日應付罰鍰、移置費及保管費總數相同，未能有效增加自行移車意願。

對此，北市水利處修正公告「本市河濱公園車輛停放禁止及限制事項，平時或颱風、超大豪雨期間違規停車之處罰原則」，自今年9月1日起生效，對未自行移車車輛分別處大型車4800元、小型車2400元、機車1800元，另外滯留車輛如經行政機關拖吊，其車主需額外繳納移置費及保管費。

水利處提醒，為避免荷包失血，請停放車輛於河濱公園區域駕駛人注意，如有接獲相關颱風或豪大雨警報，並由水利處發佈疏散門關閉2小時前駛離河濱公園區域時，務必儘速將車輛駛離河濱公園，以共同維護防汛防洪安全。