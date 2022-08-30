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全國交通安全日開學日起跑　黃偉哲一大早前往校園宣導

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今天是開學日，亦適逢「全國交通安全日」起跑，台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

，黃偉哲表示，台南市交通事故的肇事率在全國排名很前面，台南一直努力尋求改善，但光靠處罰是事倍功半的，需要從市民朋友養成遵守交通規則的習慣，因此他希望從孩子的學生時期就開始，讓交通安全觀念深植人心，這樣應可望有效降低交通事故的發生。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，今天是開學的第一天，這個月是交通安全月，在開學第一天，他特別要把交通安全的概念帶給小朋友，許多小朋友都是國小一年級，從幼兒園銜接到國小，要適應不同的生活，交通安全的培養很重要。尤其台南市過去交通事故的肇事率在全國排名排很前面，一直努力尋求改善，包括增加警力及增加義警義交的執行時間，其實都有降，但降得非常辛苦，如果不能從市民朋友自己養成遵守交通規則的習慣，光是靠處罰，是事倍功半的。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

依據數據顯示，所有車禍中有近6成發生在路口，所以今年交通部特別擇定「路口安全」為宣導主題。另外學校門口因為上下學時汽機車湧入，時常有塞車情形，若是有人不耐停等而猛按喇叭，可能就會引起口角糾紛，若在塞車時，彼此能多些關懷、相互體諒，就能防止許多交通事故及爭吵發生。因此，也希望小朋友要做交通安全的小尖兵、小天使，幫大人提醒把交通安全做好。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營區長翁振祥說明，交通部為喚起全國民眾重視道路交通安全，今年從8月29日至9月30日止，舉辦「111年全國交通安全月活動」。今年南市選定新營區交通安全做得最徹底、最好的「新進國民小學」作為示範，於8月30日上午07:00-07:50辦理，由台南市政府新營區公所、台南市政府警察局新營分局、台南市新營區新進國民小學、交通部公路總局嘉義監理所新營監理站及新城駕訓班共同舉辦宣導活動。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導活動由學校規劃汽、機車分流，搭配老師、志工及警察的指揮引導，讓上下課接送期間，校園周邊交通環境井然有序，大人小孩大家都安全。同時，開學日適逢交通安全月起跑伊始，搭配學校開學季，將路口安全的正確觀念，「車輛慢看停」、「行人停看聽」、「無號誌路口/閃紅閃黃路口優先權」、「行人走行人穿越設施/不闖紅燈」等重點，向用路人宣導，讓交通安全訊息及理念，藉由本次活動帶入家庭及每個年齡層用路人心中，進而能提升道路安全。

▲台南市長黃偉哲一早就前往新營區新進國小關心學童上學情形，並向學童叮嚀一定要注意交通安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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