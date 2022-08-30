開學首日！北市交大173警出動　中山分局發反光吊飾保障學童安全

▲開學首日，北市交大動員173名警力，進行校園周遭安全疏導。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市國中小學於8月30日開學，派出所也調派警力前往轄區校園進行交通疏導，北市中山分局也針對中山區轄內間國中、小學進行交通安全疏導，並在現場舉牌宣導，國中小學童過馬路應注意安全，另外也提醒用路人，行經路口應減速慢行。

警方指出，北市國中小學111學年度將於8月30日開學，北市交通警察大隊也調派173名警力，規劃交通疏導勤務，並加強路況查報、家屬接送違規停車進行取締，警方也呼籲，家長接送小孩上學，應提早出門，避免瞬間車輛湧入校門口。

▲開學首日，北市中山分局針對校園安全進行疏導，並取締違規停放的車輛。（圖／記者邱中岳翻攝）

家長如果有需要陪同小孩進入校園，應將車輛停放在合法停車格，千萬不要違規停車，以免影響其他用路人以及上課學童的權益，並造成瞬間車流量過大，造成道路交通堵塞的情況發生。

中山分局也派出32名警員以及志工，配合校園導護志工，針對轄區內17所校園以及周遭的重要道路，加強疏導交通，並取締違規車輛，也在現場發放反光吊飾，讓學童上課配戴，可以提醒用路人注意學童過馬路，減少交通事故危險發生。