新北市各警分局啟動護童專案　侯友宜帶頭當導護老師

▲新北市市長侯友宜牽學童過馬路 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

今天是國中小學開學日，新北市長侯友宜以及各警分局局長，上午前往新北市各校園視察，侯友宜更親自扮起導護老師，保護學童過馬路，新北市婦幼警察隊的女警們也在校門口推出小朋友最愛的「恐龍多多」及「警察大頭娃娃」，宣導孩童及家長們注意上下課安全。

▼新北市婦幼隊執行護童專案 。（圖／記者陳以昇翻攝）





新北市警局依照慣例，在30日開學日啟動「護童專案」，針對轄內196所國民小學，動員523名警、民力，共同執行勤務，落實市長侯友宜指示，上、下學時段加強校園周邊執行交通疏導，確保學童上下學安全。

▼新北市蘆洲警分局長張國哲執行護童專案 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市婦幼警察隊與中和警分局的員警也派員在校門口進行護童，並疏導校園周邊交通，婦幼隊還出動小朋友超愛的「恐龍多多」及警察大頭娃娃戴著口罩、手舉標語於校門口發放宣導品，提醒小朋友務必勤洗手、戴口罩，提升自身抵抗免疫力，有健康的身體才能面對新年度新學期的挑戰。

▼新北市海山警分局長周振安送高級牙刷組給學童 。（圖／記者陳以昇翻攝）





早在開學前幾天，各校師長就提早返校協助盤點防疫物資，口罩、快篩試劑、酒精及耳溫槍等，更忙著用酒精擦拭小朋友的課桌椅，部分家長對於上課後，許多課程仍要脫下口罩學習，仍是充滿擔心，也希望學校能多注意孩子的狀況，更希望能提高疫苗的接種。

▼新北市新莊警分局長林溫柔送鑰匙圈給學童 。（圖／記者陳以昇翻攝）





市長侯友宜表示，仍要提醒防疫不能鬆懈，開學後孩子群聚活動機會增加，教育局、社會局、衛生局所有體系都要全力以赴守護孩子安全，校園防疫三級防護、健康五原則一定要落實，讓校園安全能做到滴水不漏，防疫也能做到位，讓孩子能夠平安開心的上學。

▼新北市板橋警分局長許芳毅送蠟筆給學童 。（圖／記者陳以昇翻攝）