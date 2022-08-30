男赴柬被逼找交替！喊「不要來」喪命　疑被摘器官...女蛇頭落網

▲▼簡姓女子涉罪嫌疑重大，並有勾串共犯之虞，經地檢署向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣馬姓男子6月赴柬埔寨打工客死異鄉，花蓮檢警查出，馬的死亡與誘使國人前往東南亞的人口販運集團有關，其中疑為介紹人的25歲簡姓女人蛇集團幹部，26日提前返國避風頭，一入境就在桃園機場遭拘提，花蓮檢方偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。





今年6月，花蓮1名22歲馬姓男子赴柬埔寨打工，家屬8月3日透過男子同事得知，馬被人蛇集團脅迫找朋友赴柬時，突對好朋友寫了一句「你不要來」，結果8月1日就因吸毒過量死亡，最可惡的是，對方只給家屬看「頸部以上」的遺照，懷疑已被人摘除器官。男子家屬表示，男子沒有吸毒惡習，並向民進黨籍原住民立委伍麗華陳情，要求政府查明死因。

經過警方及地檢署檢察官的偵訊後，發現簡姓女子涉犯組織犯罪條例、人口販運防制法及刑法詐術使人出國等罪嫌重大，並有勾串共犯之虞，經向花蓮地方法院聲請羈押禁見獲准，並將持續追緝相關涉案共犯到案。

鳳林分局長簡龍宏表示，國人對於網際網路上求職高薪的偏門工作，務必嚴加查證，避免出國上當。花蓮縣警察局對此將會加強相關犯罪宣導，並強化網路上不實詐騙工作的巡邏取締工作，還給國人安全、安心的就業工作環境。