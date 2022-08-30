ET專訪／縣市合作取代競爭　李俊俋：參選帶給市民新思維

▲李俊俋訴求嘉義不一樣。（圖／李俊俋競選辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義市長參選人李俊俋日前拜訪嘉義縣長翁章梁，希望透過城市結盟，讓一日生活圈的地域概念讓鄰近城市都能夠共同發展，也強調透過縣市同盟、區域共榮，嘉義市才能進一步。

李俊俋表示，嘉義市這幾年發展都悶著頭在努力，但看不到外面發展，也沒有辦法跟外面比較，但因為嘉義縣市為共同生活圈，他認為應該擺脫縣市競爭，讓城市合作取代過去的彼此競爭，也因為嘉義縣未來有工業及科學園區，嘉義市具備教育醫療及消費服務優勢，縣市間應該可以共利共榮。

他提到，嘉義市發展缺乏明確的方向，市長應該明確告訴市民未來發展方向，讓市民知道未來發展對嘉義市及產業的益處，但是政策論述以外還要有執行力，而嘉義市目前很明顯就是缺乏執行力，最終將導致城市發展遲滯、緩慢。因此需要用不同思維改變城市執行能力，讓城市活躍、動起來，城市發展才會順利。

另外他提到，嘉義市民也要有不同思考，市長不應該只關心市民的生日，應該思考城鎮發展，以及年輕人及小孩的未來，因此提出「嘉義不一樣」，希望透過新思維，讓嘉義市民知道城市如何發展，知道在嘉義市怎麼生活。因此，參選是希望提供大家不一樣選擇，讓嘉義市藉由不同角度思考有助嘉義市真正動起來。