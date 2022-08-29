中颱軒嵐諾持續增強！高機率侵台「變天時間曝」　2地區防局部大雨

記者閔文昱／綜合報導

今年第十一號颱風「軒嵐諾」持續往台灣方向移動。中央氣象局表示，軒嵐諾強度持續增強，暴風半徑也在擴大，未來將朝琉球南方海面前進，台灣在周三（31日）晚起到周六（9月3日）受颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，直到下周日、下周一（4日、5日）颱風逐漸北轉遠離，北部地區仍會有局部短暫陣雨。

氣象局表示，明（30日）各地大多為多雲到晴，環境條件仍有利午後對流發展，中午過後西半部地區及東半部山區容易出現局部短暫雷陣雨，中南部午後降雨機率偏高，降雨也有機會延續到天黑，午後請留意天氣變化，另外，清晨西半部地區也有零星短暫陣雨。

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▲30日中南部午後降雨機率偏高。（圖／記者李毓康攝）

氣溫方面，沒下雨時天氣較為炎熱，各地高溫約32到35度，東半部及大台北、雲林、嘉義容易出現局部36度以上高溫，花蓮縱谷甚至有38度極端高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分。

至於第11號颱風軒嵐諾29日下午2時位於台北東方2200公里的海面上，強度已增強為中度颱風，未來以偏西轉西南的方向朝琉球南方海面前進，未來移動到琉球南方海面後，導引氣流會變得不明顯，使得後續動向的不確定性增大。

▲颱風「軒嵐諾」持續往台灣接近，有機會發布海上警報。（圖／氣象局，下同）

氣象局預估，周三白天前各地大多為多雲到晴，到了晚間開始受颱風外圍環流影響，北部及東北部轉為有短暫陣雨的天氣，基隆北海岸及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率，東部地區也有局部短暫陣雨，其他地區維持午後雷陣雨的天氣型態；颱風外圍環流帶來東北風，北台灣高溫略降，感受較為舒適，其他地方仍悶熱。

氣象局指出，到了周日、下周一（4日、5日）颱風逐漸北轉遠離，北部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨，北台灣轉趨悶熱；6日至8日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

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