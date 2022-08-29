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就學即就業！城市科大首創「攜手旅行社辦企業公費生甄選」

▲鴻禧旅遊集團與台北城市科技大學觀光系合作辦理企業公費生甄選。（圖／城市科大）

▲鴻禧旅遊集團與台北城市科技大學觀光系合作辦理企業公費生甄選。（圖／城市科大）

記者李宜秦／台北報導

為了落實產學合作與企業責任，鴻禧旅遊集團與台北城市科技大學觀光系合作辦理企業公費生甄選，由鴻禧旅遊集團資助大一新生同學大學四年學雜費，同學並利用寒暑假及課餘時間接受企業的實習培訓課程，未來大三大四實習與畢業就業直接與企業無縫接軌。

台北城市科大觀光系主任郭名龍表示，鴻禧旅遊集團是國內經營教育旅行的第一品牌，每年服務超過五十萬人次的旅客，是本系長期的實習合作伙伴，這次能提供企業公費生方案名額給本系，對有就學經濟需求的同學，幫助很大，非常的感謝。

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鴻禧旅遊集團張永成總經理表示，鴻禧集團致力於人才培育工作不遺餘力，每年培訓超過300位新進人員投入國內旅遊随團服務工作，此次與城市科大的企業公費生合作，是旅行業首創的，也是公司實踐企業社會責任的承諾。希望能幫助有經濟困難的同學，順利完成大學學業，也不用擔心畢業後就要背負學貸壓力。

負責本次合作案的觀光系助理教授李奇嶽表示，旅行業普遍不願意投資在帶團工作培訓養成上，因為出團量不穩定，淡旺季明顯，且帶團工作人才流動率過高，多半是依市場需求徵調人手臨時雇用，而鴻禧旅遊集團願意長期培養投資人才培訓，訓後為企業所用，提供同學就學即就業的三明治教學模式，是業界的典範。

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