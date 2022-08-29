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中埔國小中央廚房落成啟用　供四校500學生午餐

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 供應鄰校熱騰騰午餐 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 ，同步進行熟食運送車啟動儀式 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提升學校午餐品質及衛生安全，落實偏鄉學校跨校合作，嘉義縣政府積極推動中央廚房整合工作，爭取教育部核定補助新（擴）建工程經費3億3,856萬9,000元，自111學年度起縣內中央廚房學校將供應全縣44所國中小師生營養健康的午餐，成為全國推動中央廚房政策典範。

中埔國小央廚舉辦落成儀式，縣長翁章梁偕同立委陳明文、教育處長李美華、校長林俊良等人剪綵啟用，慶祝中埔國小央廚工程圓滿，也為嘉義縣中央廚房計畫開啟嶄新里程碑。

「教育是全台的事，孩子是未來的主人翁！」翁章梁表示，嘉義縣近年鼓勵學校推動午餐央廚化，透過校際合作方式，以「經濟共享」概念整合午餐供應，目的是減少偏鄉學校午餐營運人力負擔，也更加要求學校每天務必將熱騰騰午餐如期送給每位學生，吃飽吃好才有力氣學習。

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 供應鄰校熱騰騰午餐 。（圖／嘉義縣政府提供）

嘉義縣向教育部爭取14所中央廚房新擴建經費，也包含成立食材採購聯盟運作經費，加上未來配合教育部補助，補助廚房設備、添購冷凍冷藏設備、營養師及廚工薪資、生鮮食材及熟食運輸費用等，管理上更將啟動全程AI管理、雲端GPS定位追蹤運送，讓嘉義囡仔吃得更好更健康。

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 供應鄰校熱騰騰午餐 。（圖／嘉義縣政府提供）

李美華說，此次縣內有3所學校補助新建，另外11所學校擴建，目前都已陸續完工，111學年度開學起正式供餐，每所中央廚房學校也都配置1名專業營養師規劃菜單、嚴選採購最新鮮在地食材，並規劃統一配送餐食，讓偏鄉學童也能擁有同樣健康照顧。

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 供應鄰校熱騰騰午餐 。（圖／嘉義縣政府提供）

也同步進行熟食運送車啟動儀式，翁縣長舉起大鑰匙啟動熟食運送車模型，中埔國小央廚3部熟食運送車同步出發，象徵本次計畫中共24部熟食運送車正式投入服務，奔馳在嘉義的田園山林服務44所國中小學生。

林俊良指出，中埔國小廚房原只供應校內師生，107學年度起開始供應鄰近內甕、中山兩所國小，110學年度起更增加大有、灣潭國小加入供餐，感謝翁縣長重視學生營養教育品質積極爭取經費設立央廚，本次獲補助1500萬，今起正式為中埔、中山、大有、內甕四所學校近500名師生提供美味午餐。

▲▼ 中埔國小中央廚房落成啟用 供應鄰校熱騰騰午餐 。（圖／嘉義縣政府提供）

林俊良介紹，廚房設計風格簡約，融入原本廚房風格加上中埔在地農特產品、嘉義優鮮產品馬賽克做為公共藝術，並結合食農教育理念，規劃出食育教室，戶外食農苗圃、生態水池，讓食育、生態、永續等環境友善課程得以落實推動，中埔國小也特別規劃每周二為「嘉義優鮮日」，輪流提供18鄉鎮農特產品入菜，讓學生更了解在地風土特色。

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