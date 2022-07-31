翁章梁視察溪口國小中央廚房　愛+1擊樂團彩排

▲嘉義縣長翁章梁視察溪口國小中央廚房及將於全民運登場的愛+1擊樂團彩排 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為了解嘉義囡仔的藝饗世界，縣長翁章梁會同溪口鄉長孫維聰、縣議員劉雅文、教育處長李美華，前往溪口國小視察剛完工的中央廚房，隨後欣賞愛+1擊樂團全民運開幕表演培訓情形，學生大力敲擊鼓棒、熱情揮灑汗水，翁章梁看完直呼「很感動！」

溪口國小獲教育部國教署補助1500萬，擴建中央廚房並設置食農教育場域，整體規劃以校訂課程「農情覓藝˙愛在溪口」為主題，展現農家田園風格與綠意，增設的現代化兒童共學廚房更將「教材化為食材」，帶給孩子最好課程饗宴。

教育處指出，廚房完工後將於111學年度開始供餐，衛生美味的午餐由熟食車全程GPS定位追蹤及溫度感測，讓鄰近學校學童能享用安全又營養的餐點。

全民運要到了，嘉義縣全力扶植的擊鼓隊將於開幕式帶來磅礡演出，學員加緊練習，鼓隊由溪口國小及忠和國中學生所組成，年齡橫跨國一到高三，不少畢業校友也入列，為團隊增添穩定性，自去年4月開始培訓，聘請台南十鼓擊樂團台柱徐明杰、李佳燕擔任指導老師。

今演出3首曲目，其中特別創作包含嘉縣符碼，融入阿里山意象的曲子，鼓聲宏亮飽滿，吸引附近民眾圍觀拍照。

為在全民運讓來自全國觀眾看見精湛的鼓藝，學員利用假日集訓，每次都從白天練到黑夜，雙手打到磨傷破皮也不喊苦，學員張宏維說，唯有勤奮練習，手結繭了才能讓防護做得更好，10月份全民運開場表演一定要完美演出！

「希望他們成為嘉義的驕傲！」翁章梁表示，除了打擊樂，嘉義更培養街舞、鄒族合唱團縣隊，10月全民運就可欣賞他們訓練多時的成果，未來也特別交代社會局組織65歲以上老大人縣隊，展現嘉義老序大活力，從小到老驚豔鄉親。

溪口國小校長陳媺慈說，央廚完工，孩子們學習場所不再僅限於教室，他們可在共學廚房結合食農課程當個「農村勘查家」、在運動廣場由專業師資指導成為「才藝展現家」，適性揚才。