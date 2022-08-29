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疫情衝擊募款銳減　花蓮老家急募中秋物資

▲花蓮縣老人暨家庭關懷協會關心弱勢邊緣長者與貧困家庭，由於疫情衝擊，今年中秋募資，目前僅募得5成左右，邀請大眾一起發揮愛心，讓長輩能夠開心過節。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

摸著移動式水冷扇學習如何使用，60歲呂先生好開心，有了這台消暑小幫手，在炎熱的夏天裡終於能幫家裡降降溫，呂先生和5歲女兒，擠在一間小小的屋子裡，因為花蓮老家的幫忙，父女倆生活所需有了依靠。

60多歲的蔡先生，今年五月突然中風，行動不便日常生活無法自理，除了平日的生活照料，蔡先生每週五天來回醫院復健也由花蓮老家來協助，還有80歲的張阿嬤，手上拿著月餅不停道謝，獨自一人居住在鐵皮屋裡，平常靠著撿資源回收維生。

▲花蓮老家中秋勸募,頂新。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花蓮老家服務在地弱勢獨老及貧困家庭，讓他們得到生活上的協助。（圖／記者謝婷婷攝）

花蓮老人暨家庭關懷協會，民國94年成立至今，在地服務不停歇，照顧花蓮縣將近600多位獨居長輩跟貧困家庭，一貫的宗旨就是把每一個老人當作寶，由於疫情的衝擊，募款也變得更加艱辛。

花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君表示，「像是今年我們本來想說，期待物資的部分可以維持過去的量，但是除了募款減少之外，我們物資大概掉了也快四成，所以我們今年在中秋福袋的募集，目前只募到一半，那中秋節也快到了，所以我們希望各界一起來用行動支持花蓮老家，這個在地服務在地的社福單位。」

▲花蓮老家中秋勸募,頂新。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼花蓮縣老人暨家庭關懷協會邁入第18年，幫助弱勢邊緣長者及貧困家庭，提供送餐、就醫、佳節關懷等服務。（圖／記者謝婷婷攝）

▲花蓮老家中秋勸募,頂新。（圖／記者謝婷婷攝）

看到花蓮老家需要幫助，頂新和德文教基金會創辦人魏應充便攜手合作，提供在地所需，頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，「老家協會非常用心，他們透過志工、社工、居服員在訪視過程中，可能會發現這個阿嬤家漏水很嚴重，他們就想辦法募資源幫她修屋頂，這中間我們除了資源挹注以外，我們也透過「愛的GOOD力」愛心產品的行銷平台，讓老家協會他們在向外不管是募款，還是透過商品的義賣，能夠有更多資源來幫助這些獨居老人。」

▲花蓮老家中秋勸募,頂新。（圖／記者謝婷婷攝）

▲頂新和德文教基金會攜手花蓮老家，走訪偏鄉關懷弱勢族群。（圖／記者謝婷婷攝）

花蓮縣老人暨家庭關懷協會副執行長林香君表示，「魏創辦人跟蕭執行長，其實都給我們很多鼓勵的力量。」

頂新和德文教基金會拋磚引玉做公益，也邀請民眾一起支持花蓮老家協會活動，陪伴長輩溫馨過中秋。

捐款及物資捐贈詳情請洽官網： https://hlof.eoffering.org.tw/

▲疫情衝擊募款銳減，花蓮老家急募中秋物資。（圖／翻攝頂新和德文教基金會官網）

▲頂新和德文教基金會「愛的GOOD力」公益共好活動。（圖／翻攝頂新和德文教基金會官網）

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