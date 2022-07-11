頂新和德「食公益」　助屏慈聯打造數位化物資銀行

▲家戶阿芳至物資銀行領取物資。（圖／屏慈聯提供）

生活中心／綜合報導

家境不好的阿芳家住屏東，患有關節發育不良症的她脊椎嚴重側彎，走路一跛一跛的，還要費心照顧染色體異常、影響發育的小兒子，生活費盡苦心。在屏東縣慈善團體聯合協會「幸福物資銀行」的幫助下，阿芳還有突然陷入困境的民眾可以領取各式民生物品，包括奶粉及尿布等各項物資，緩解家庭負擔。

屏慈聯14年前開始推動「幸福物資銀行」，讓弱勢家庭三餐維持溫飽；4年前與屏東縣政府合作成立屏東縣第一家物資銀行實體店，從以往配給發放模式改以「仿超商自由選」模式，讓弱勢家戶能有尊嚴的自由選擇所需物資，也可避免資源浪費。

▲頂新和德文教基金會關懷參訪屏慈聯幸福物資銀行。

去年6月底，Delta變種病毒入侵屏東枋山，為防堵病毒擴散，屏縣府將楓港、善餘兩村升至「準四級」警戒，當地連續3天各式營業場所禁止營業，村民難以取得物資與食物。屏慈聯物資銀行火速與縣府合作，一個晚上透過社群號召數十名志工，在大雨旁駝的夜晚緊急包裝900份急救物資包送往枋山，其中更有幾位感念屏慈聯過去協助的在地弱勢家庭，也主動加入志工行列幫忙打包並號召親友捐物資。

▲家戶自挑選需要之生活用品。（圖／屏慈聯提供）

▲屏慈聯社工關懷親送物資至家戶家中。（圖／屏慈聯提供）

屏慈聯在2018及2020年獲得頂新和德文教基金會的「食公益」計畫經費支持，建置物資管理數位化系統，讓各界捐贈愛心物資能發揮最大價值，同時，透過系統也能管理個案需求、追蹤案家的狀況，適時給予協助。

屏慈聯曾馨嬌理事長表示：「除了捐款，頂新和德文教基金會還提供數位行銷與社群經營課程，大大強化了我們協會在面對急難狀況時，可向外界籌募物資的效率與能量。」屏東當地的連鎖便當店也主動串聯加入物資銀行，透過這套數位化系統，每一張愛心餐券的發放都能放心交到弱勢朋友手上。

2022年食公益計畫徵件即日起至7/29，徵件主題為食領域相關的計畫，期望透過捐贈和資源串聯，協助公益社體永續發展，一起建構共好社會。報名網址：https://reurl.cc/anedlZ