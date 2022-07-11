　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
公益 公益 互助 溫馨

頂新和德「食公益」　助屏慈聯打造數位化物資銀行

頂新和德「食公益」助屏慈聯打造數位化物資銀行 （圖／頂新和德文教基金會提供）

▲家戶阿芳至物資銀行領取物資。（圖／屏慈聯提供）

生活中心／綜合報導

家境不好的阿芳家住屏東，患有關節發育不良症的她脊椎嚴重側彎，走路一跛一跛的，還要費心照顧染色體異常、影響發育的小兒子，生活費盡苦心。在屏東縣慈善團體聯合協會「幸福物資銀行」的幫助下，阿芳還有突然陷入困境的民眾可以領取各式民生物品，包括奶粉及尿布等各項物資，緩解家庭負擔。

屏慈聯14年前開始推動「幸福物資銀行」，讓弱勢家庭三餐維持溫飽；4年前與屏東縣政府合作成立屏東縣第一家物資銀行實體店，從以往配給發放模式改以「仿超商自由選」模式，讓弱勢家戶能有尊嚴的自由選擇所需物資，也可避免資源浪費。

頂新和德「食公益」助屏慈聯打造數位化物資銀行 （圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會關懷參訪屏慈聯幸福物資銀行。

去年6月底，Delta變種病毒入侵屏東枋山，為防堵病毒擴散，屏縣府將楓港、善餘兩村升至「準四級」警戒，當地連續3天各式營業場所禁止營業，村民難以取得物資與食物。屏慈聯物資銀行火速與縣府合作，一個晚上透過社群號召數十名志工，在大雨旁駝的夜晚緊急包裝900份急救物資包送往枋山，其中更有幾位感念屏慈聯過去協助的在地弱勢家庭，也主動加入志工行列幫忙打包並號召親友捐物資。

頂新和德「食公益」助屏慈聯打造數位化物資銀行 （圖／頂新和德文教基金會提供）

▲家戶自挑選需要之生活用品。（圖／屏慈聯提供）

頂新和德「食公益」助屏慈聯打造數位化物資銀行 （圖／頂新和德文教基金會提供）

▲屏慈聯社工關懷親送物資至家戶家中。（圖／屏慈聯提供）

屏慈聯在2018及2020年獲得頂新和德文教基金會的「食公益」計畫經費支持，建置物資管理數位化系統，讓各界捐贈愛心物資能發揮最大價值，同時，透過系統也能管理個案需求、追蹤案家的狀況，適時給予協助。

屏慈聯曾馨嬌理事長表示：「除了捐款，頂新和德文教基金會還提供數位行銷與社群經營課程，大大強化了我們協會在面對急難狀況時，可向外界籌募物資的效率與能量。」屏東當地的連鎖便當店也主動串聯加入物資銀行，透過這套數位化系統，每一張愛心餐券的發放都能放心交到弱勢朋友手上。

2022年食公益計畫徵件即日起至7/29，徵件主題為食領域相關的計畫，期望透過捐贈和資源串聯，協助公益社體永續發展，一起建構共好社會。報名網址：https://reurl.cc/anedlZ

ET快訊
修網路驚見天菜辣妹！　工程師凍袜條襲胸GG了
竊賊闖入！郭富城900坪豪宅「宮殿級裝潢曝光」　揭超狂9設施
快訊／23歲男大生重機環島車禍！　爆頭慘死
貴3000元！iPhone 14系列爆料盤點　鏡頭、螢幕都升
快訊／陳時中追悼安倍　追思卡「寫錯字」整張重寫
快訊／大咖男星喉癌病逝！　友悲慟證實
第1名不是鮭魚！「10大魚油EPA排行」揭曉　一張圖秒懂
美女發言人轟陳時中「落跑」：他個性都可能拍拍屁股走人

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 公益最新 全站最新

頂新和德「食公益」　助屏慈聯打造數位化物資銀行

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

男悼念最愛歌手朱俐靜　深情唱《一千萬次淚水》

台中30年麥當勞正式熄燈！　民眾擠門口搶拍：青春沒了

配音員超商學廣告台詞　店員超疑惑：環繞音效？

《暴走女外科》朱軒洋爆退出演藝圈！　社群全消失..經紀公司證實：理念不合

王心凌張棟樑連線重現《小烏龜》　何群應援成曉詩：大笨蛋好好加油

頂新和德「食公益」　助屏慈聯打造數位化物資銀行

明星賽名單公布！大谷翔平又雙料入選　洋基、勇士人數最多

蘋果最新過時名單出爐　首款「Touch Bar」MacBook Pro入列

李克強赴福建訪台企：兩岸同胞一家人　與大陸企業合作共贏

導航帶路！秘境途中「一地的怨念」嚇傻他　網卻喊：佛心啊

富商翁茂鍾勾結南警偽造勞役記錄　檢方不服二審輕判提起上訴

高雄買盤回歸在地鄉親　2區俗又大碗最受青睞

網傳全棟宿舍集體肛拭子　陸武漢大學疑有1例霍亂

機率八萬分之一！羊膜包女嬰車上「降肉」　救護員又驚又喜

台股低檔承接力道增強　法人看好觀光、航運反彈力道可期

日參院選舉自民黨大勝　分析：美國鬆一口氣！盼延續安倍外交路線

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

公益熱門新聞

「食公益」助屏慈聯　打造數位化物資銀行

愛爾麗集團總裁常如山重返「老東家」

全台大缺血　東森購物號召員工挽袖捐熱血

東森正能量　王令麟助更生人重新站起來

小五女童寒冬燒柴洗澡新年盼圍爐

糕點滯銷　難過：不好吃嗎

爸媽離婚⋯小孩最希望什麼？這答案最高票

12家入選食農新創　永續成主流

疫情重創募款　食公益捐助延長徵件

父逝家貧清水小學童不減學習熱忱

東森做公益　王令麟站第一線傳遞正能量

東森爸爸王令麟獲華人公益節表揚

120位小朋友「碳為觀止」

東森捐贈39萬片特製口罩　感謝北榮

更多熱門

相關新聞

食公益捐助計畫　即起徵件

食公益捐助計畫　即起徵件

南投縣身心障礙人口佔總人口之比率為6.93%，高於全台灣平均，障礙等級在中度、重度、極重度以上佔約4%，和嘉義、雲林、台東並列，僅次於全台最高的花蓮縣5.1%，位於南投的德安啟智教養院目前收容近150位院生，主要援助18歲以上中重度與極重度肢心智障礙者，提供生活、教育、醫療、職訓、就業安置及教養服務。

2021年頂新和德「食公益」　年助逾6萬人

2021年頂新和德「食公益」　年助逾6萬人

「不賣公益賣實力」　他助勝利廚房身障孩子一臂之力

「不賣公益賣實力」　他助勝利廚房身障孩子一臂之力

藝人香蕉送餐北海岸　暖哭眾網友

藝人香蕉送餐北海岸　暖哭眾網友

嘉義縣呼籲捐助物資銀行物資

嘉義縣呼籲捐助物資銀行物資

關鍵字：

食公益物資銀行屏慈聯

讀者迴響

熱門新聞

跟妹共浴！男友扯：沒感覺　妹子傻眼了

陳時中參選　館長直播要大家別忘

摩鐵放神曲　她壞壞中忍不住跟唱

夏克立16年薪水全進黃嘉千戶頭！「離婚的話我沒錢」

統一教會在台也有「加入送配偶」　網曝真實案例

大S認與汪小菲婚禮「整場都在發火」

晨晨確診發高燒40度...統神開罵

任容萱親吻男友戀情外洩！祕戀前凱渥男模3年

特斯拉高速撞貨櫃車！　車身「剩一半」2人當場亡

颱風將生成？雷雨擴大全台變天時程

陳志強媽媽癌末命危「進門前1分鐘癌母走了」！

窗型冷氣優勢在哪？網曝4點：房東也愛

激鬥女友…他竟噴出「黃綠色詭汁」飄臭！醫一驗：恭喜

大咖男星驚傳喉癌57歲病逝！「友悲慟證實」

下斡旋「仲介突1要求」！過來人驚：能降價買到房

更多

最夯影音

更多
台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏

台北電影節／阿KEN五度接主持　開場點名超有哏
開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

開100家店被諷蛋塔效應　廖老大笑：大家拭目以待

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

大媽突衝出肉身占停車位　「找朋友接力」還用手阻擋

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

正妹花10萬買金項鍊！　實現男友當8＋9的心願

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

陳喬恩婚後首現身...談老公滿臉甜蜜　楊祐寧辦婚宴不找伴郎：因為難搞！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面