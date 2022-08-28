南投縣替代役備役役男演訓召集　納入CPR、AED培養救護能力

▲南投縣替代役役男演訓召集開訓。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣111年替代役備役役男演訓召集於26日開訓，有公共行政役及社會役備役役男100名、本縣替代役備役役男約150餘人，以及替代役管理人員共約300人參加；縣府民政處表示，本次演訓著重初級救護員繼續教育課程，包括最重要的CPR＋AED（心肺復甦術＋使用自動心臟電擊器），課程內容非常實用。

縣長林明溱26日由縣府民政處長吳燕玲陪同前往南投縣農工商會展中心，主持開訓儀式，他表示替代役制度自民國89年實施，截至目前全國列管備役役男有31萬餘人，其中南投縣約有7000多位備役役男，期勉現役役男在營要精實戰力保家衛國，備役役男在社會上要努力工作、做經濟推手，當國家有需要時挺身而出，成為國家、人民最堅強的後盾。

民政處表示，此次演訓內容除現役役男服儀檢查及基本訓練，替代役役男管理法規課程，還包含常見傷口處理及骨折固定、異物哽塞處理、基本生命徵象的測量及判讀等，其中最為人知的CPR＋AED更是這次訓練中的精華，讓替代役男們碰到緊急事件時，可有基本急救觀念及處理能力，除了幫助自己，也可嘉惠他人。

此外，這次演訓召集也辦理替代役管理人員講習，加強替代役管理人員管理技巧及本業職能，讓管理人員瞭解替代役管理規定與作為，提升管理效能與役男勤務與管理法規等替代役法紀常識，宣導正確服務及法治觀念，強化守法紀律精神，提升服勤成效，以樹立替代役人力運用典範。