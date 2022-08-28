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徐國勇遭郭台銘轟尸位素餐應下台　他列「10大挺警消作為」平反

▲▼內政部長徐國勇到台南慰問基層員警，台南市警察局長方仰寧陪同。（圖／記者林悅翻攝）

▲內政部長徐國勇到台南慰問基層員警。（圖／記者林悅翻攝）

政治中心／台北報導

台南殺警案後，鴻海創辦人郭台銘以「尸位素餐」指控法務部長蔡清祥及內政部長徐國勇，應該負責下台。對此，資深媒體人韋安表示，徐國勇擔任內政部長以來，不斷從制度面及實際行動，支持和體恤基層警消人員。他也細數徐國勇十大挺警消作為，為他打抱不平。

韋安表示，徐國勇為樹立警察權威，2019年及2020年分別促成《刑法》修正，聚眾鬥毆現在已經能以現行犯逮捕，相關刑責也加重，另民眾若襲警，最高可判處有期徒刑5年；在2020年時，也促成《槍砲彈藥刀械管制條例》修正，加重具殺傷力或會致人於死的各式槍砲刑責，以較重刑度論處。

韋安指出，徐國勇相當重視國道警察的執勤安全，除於2019年爭取並回朔自元旦每月發給危險加給3000元外，同年5月也向行政院爭取，動用第二預備金2800萬元，租用9輛大型貨車加裝緩撞設備，也試辦巡邏車加裝電動升降LED警示燈，全力提升國道警執勤安全。

韋安說，徐國勇注意到警用設備的汰換需求，要求警政署自2020起編列 38 億元預算，在5年內汰換老舊笨重的無線電裝備，以及核列17 億元經費，在2年內補助地方政府汰換1,900多輛警用汽、機車。

韋安表示，記得2019年10月4日台中大雅違規農地工廠失火，導致2名消防員命喪火窟，徐國勇前往現場時就表示，「火場沒人就不要進去」；而後續也積極推動《消防法》修法，並於當年11月29日完成修法，將「退避權」入法， 如現場無人命危害之虞，得不執行危險性救災行動，保障消防令表示人員生命安全。

韋安說，徐國勇自2019年5月起推動實施「警察消防海巡空勤人員醫療照護實施方案」，讓12萬餘名警察、消防、海巡及空勤人員比照國軍，到指定的63家醫療院所就醫，健保部分負擔都由政府全額補助，到國軍醫院、榮民醫院更免收掛號費，且住院及健康檢查也享有優惠。

韋安也提到，徐國勇對於員警的生活品質也相當關心，為讓調派到雙北的警消同仁執勤方便，特別規劃全台首座中和警消社宅，於2020年12年30日動土，提供317戶供基層警消入住；另外，記得在2019年9月13日中秋節，有民眾檢舉，北市中山分局大直派出所的員警，在停車場內烤肉，要求懲處，他為幫基層員警打氣，第二天親至派出所，送中秋禮品，並對於所長體恤勤餘無法返鄉過節同仁舉辦烤肉活動，他表示並無不當且為人情之常。

韋安說，徐國勇4年來發動民間友人捐贈各地警消單位，救災指揮車、災情勘查車、救災越野車、消防警備車等共計22輛，救護車也超過20輛；在新冠疫情以來，防疫初期，就募集2000多萬元防疫物資，給警消、移民署、空勤總隊等單位使用；這次殺警案發生後，台南出生的愛爾麗集團董事長常如山也低調捐100萬，讓徐國勇對家屬表達慰問之意。

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