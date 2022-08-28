工地師傅搭鷹架1天賺3千！PO文嘆「年輕人不願做」掀論戰

▲這名工地師傅感嘆，做工地薪水同樣會愈做愈高，現在卻很少年輕人願意做。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

近年來社會風氣變遷，許多年輕人無法承受工地的高壓，因此出現缺工的情況。對此，一名資歷將近20年的感嘆，難道「工地真的不好嗎」，只要用心學，薪水一樣能不斷上升，為何會愈來愈少年輕人願意做。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

這名師傅在「爆怨公社」表示，他做鷹架工至今將近20年，薪水也是隨著技術上漲，如今一天賺3,000元，又幾乎是每天有工作，未來工人會愈來愈少，薪水也會跟著上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名師傅說，有外界質疑「工地環境不好」，甚至會染上菸、酒、檳榔、毒、賭、嫖等惡習，但這些沒有人拿刀逼著做，會不會染上壞習慣，全是看個人。師傅同時也感嘆，現在真的愈來愈少年輕人願意嘗試，「做好自己…別人笑你是因為他自己做不到才笑你…加油！」

▼這名鷹架師傅表示，他如今資歷近20年，日薪3千元且幾乎每天有工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）



師傅的貼文曝光後，有不少人認同回應，「也是付出勞力跟汗水換來的有啥不好！」、「不用理會酸民，不管你做什麼，只要不是從政詐騙殺人放火的，都是社會的棟樑」、「有些人嫌累不肯做，只會怪移工把工作搶走，矛盾啊」、「真正男子漢，大家的榜樣！」

不過，也有人認為，「工地沒有不好，只是能夠像你一樣沒有壞習慣的太少了！不管如何，腳踏實地很棒，加油」、「都說好的。為什麼不說缺點工安呢？職災呢？環境呢？人員素質呢？福利制度呢」、「不好意思，我大多看到做工的人不是菸酒檳榔亂丟亂吐衛生習慣也差，髒在工程裡就算了還髒到隔壁鄰居附近，現在工人給我的感覺就是隨便又髒亂」、「如果工地師都不會罵髒話，要去上班很ok啊！但一堆垃圾自己不當人嘴有夠賤，要用人的時侯都說年輕人草莓。怎麼不說自己嘴賤呢？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完