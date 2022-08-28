　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工地師傅搭鷹架1天賺3千！PO文嘆「年輕人不願做」掀論戰

▲工地,工人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲這名工地師傅感嘆，做工地薪水同樣會愈做愈高，現在卻很少年輕人願意做。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

近年來社會風氣變遷，許多年輕人無法承受工地的高壓，因此出現缺工的情況。對此，一名資歷將近20年的感嘆，難道「工地真的不好嗎」，只要用心學，薪水一樣能不斷上升，為何會愈來愈少年輕人願意做。貼文曝光後，也引起熱烈討論。

這名師傅在「爆怨公社」表示，他做鷹架工至今將近20年，薪水也是隨著技術上漲，如今一天賺3,000元，又幾乎是每天有工作，未來工人會愈來愈少，薪水也會跟著上漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名師傅說，有外界質疑「工地環境不好」，甚至會染上菸、酒、檳榔、毒、賭、嫖等惡習，但這些沒有人拿刀逼著做，會不會染上壞習慣，全是看個人。師傅同時也感嘆，現在真的愈來愈少年輕人願意嘗試，「做好自己…別人笑你是因為他自己做不到才笑你…加油！」

▼這名鷹架師傅表示，他如今資歷近20年，日薪3千元且幾乎每天有工作。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲▼工地,鋼鐵,結構鋼,施工,蓋房子（圖／pixabay）

師傅的貼文曝光後，有不少人認同回應，「也是付出勞力跟汗水換來的有啥不好！」、「不用理會酸民，不管你做什麼，只要不是從政詐騙殺人放火的，都是社會的棟樑」、「有些人嫌累不肯做，只會怪移工把工作搶走，矛盾啊」、「真正男子漢，大家的榜樣！」

不過，也有人認為，「工地沒有不好，只是能夠像你一樣沒有壞習慣的太少了！不管如何，腳踏實地很棒，加油」、「都說好的。為什麼不說缺點工安呢？職災呢？環境呢？人員素質呢？福利制度呢」、「不好意思，我大多看到做工的人不是菸酒檳榔亂丟亂吐衛生習慣也差，髒在工程裡就算了還髒到隔壁鄰居附近，現在工人給我的感覺就是隨便又髒亂」、「如果工地師都不會罵髒話，要去上班很ok啊！但一堆垃圾自己不當人嘴有夠賤，要用人的時侯都說年輕人草莓。怎麼不說自己嘴賤呢？」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►馬卡龍色「泡麵碗」買一送一！不只可愛還超好用

►一穿就有「女團腿」！石墨烯孅塑褲才899元

ET快訊
誰能成為「下一任總統」民調曝光　吳子嘉：他搶賴清德4%就贏了
中秋節前「4生肖」當心財運跟著掰　第一名積蓄恐賠光
快訊／鄭寶清宣布參選桃園市長　四腳督正式成形

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

工地師傅搭鷹架1天賺3千！PO文嘆「年輕人不願做」掀論戰

快訊／嘉義深夜狂打雷「80秒閃不停」　氣象局發2縣市雷雨警示

呂捷遭廢死支持者嗆聲！列4點回擊狂打臉：講什麼天方夜譚？

婦人全身奇癢無比「竟與後院曬衣有關」　醫：這種蟲會吸人血！

被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

高雄「連11周確診數下降」中止！　衛生局：別有無敵星星迷思

台大女宿舍發生「墜樓事件」　校方證實：已啟動輔導關懷機制

3招搞定「網紅甜點烤牛奶」！減糖配方最健康、不膩口

數位發展部成立！他見「多元宇宙科」驚呆：奇異博士來任職？

呂捷重砲轟「慎殺≠廢死」！3論點萬人讚爆：路人沒權力談原諒

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

3歲妹飯盛湯匙餵哥吃　媽全程拍下笑：相反吧？

妹子解剖課徒手抓青蛙　崩潰尖叫：怎麼這麼肥

三寶神之傾角靠左右轉　網：壓車外內外沒毛病XD

趙小僑帶女兒回家「婆婆抱孫哭了」　劉子銓「狂聞她嫩腳」超寵親不停

回憶殺！39歲敖犬《電司》地板動作　「可米小子」曾少宗獨唱《求愛復刻版》

工地師傅搭鷹架1天賺3千！PO文嘆「年輕人不願做」掀論戰

快訊／嘉義深夜狂打雷「80秒閃不停」　氣象局發2縣市雷雨警示

呂捷遭廢死支持者嗆聲！列4點回擊狂打臉：講什麼天方夜譚？

婦人全身奇癢無比「竟與後院曬衣有關」　醫：這種蟲會吸人血！

被當瘋子　他棄NASA工作回台拚做無人機

高雄「連11周確診數下降」中止！　衛生局：別有無敵星星迷思

台大女宿舍發生「墜樓事件」　校方證實：已啟動輔導關懷機制

3招搞定「網紅甜點烤牛奶」！減糖配方最健康、不膩口

數位發展部成立！他見「多元宇宙科」驚呆：奇異博士來任職？

呂捷重砲轟「慎殺≠廢死」！3論點萬人讚爆：路人沒權力談原諒

大陸「長春航空展」開幕　「20系列」軍機亮相

為組3巨頭放棄6億！韋德吐真心話　直言現在沒這樣的球員

主播一頭灰髮遭開除　溫蒂漢堡變色力挺：髮色如何都一樣

實況主「邊實況邊壞壞」以為沒人發現！　窗戶反射出賣真相

台中房思琪案教育局提告　民代批違反意願：對受害人極為不利

工地師傅搭鷹架1天賺3千！PO文嘆「年輕人不願做」掀論戰

當年上車的人都死了　歐尼爾16歲躲過死劫「立志當領袖」

25%人一生必經歷恐慌發作　人類壓力為什麼這麼大？

你還吃得下？營養師曝一片黑森林蛋糕需「散步62分鐘」才能消耗

想抄捷徑「大摳呆汪」憨萌卡在車中　媽傻：以為自己很瘦？

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

生活熱門新聞

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

嘉義深夜狂打雷　80秒渡劫片曝光

呂捷轟「慎殺≠廢死」！3論點萬人讚爆

老公月薪3萬多「養活1家五口」　妻驚呆又懷孕

今晚變天！微弱北風報到挾水氣　猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」

老爸驚見兒女變情侶　網看完秒懂全力挺

好市多獨賣「吳寶春月餅」1顆117元！他曝口感

3生肖超強轉運！9月起財運一路飆升到年底

台中大里突下冰雹雨　民眾喊「不可思議」

呂捷遭廢死支持者嗆聲！不忍回擊了

逃犯一年特休5個月！　醫開酸

鬼門關2生肖別亂跑「上大夜班怎辦？」專家給答案

這4對生肖情侶「很難繼續走下去」！

更多熱門

相關新聞

手機掉糞坑　她幫清洗歸還卻被控竊盜

手機掉糞坑　她幫清洗歸還卻被控竊盜

1名老先生在台北街頭突然想拉肚子，就近找到工地旁的流動廁所解放，沒想到手機也跟著掉進馬桶，老先生向工地人員求救，陳姓女行政人員等到水肥車幫忙抽取拿到手機後，洗乾淨送還老先生，沒想到反被老先生指控，偷走手機內SIM卡和記憶卡，陳女喊冤「都是屎水，誰會去拆開偷卡」，台北地檢署調查後，認沒有證據證明陳水偷走SIM卡，將她處分不起訴。

即／高雄工地保全坐椅休息　1小時後被發現已斷氣

即／高雄工地保全坐椅休息　1小時後被發現已斷氣

安南警即時查獲鋼筋竊賊

安南警即時查獲鋼筋竊賊

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

鐵道局東工處傳工安意外！廠商開吊卡搬材料　誤觸台電高壓電慘死

爆痛意外！工人「超粗鋼筋穿大腿」

爆痛意外！工人「超粗鋼筋穿大腿」

關鍵字：

鷹架工地工安

讀者迴響

熱門新聞

被反鎖浴室3天靠自來水求生！她留絕望遺書

網紅酸殉職2警　台南警將嚴辦

男友撞爛賓士！女友下衣失蹤「正面照曝光」

誰能成為下一任總統民調曝　吳子嘉：他搶賴4%就贏了

S2O直擊／具俊曄救場2萬人濕身！

台大女宿舍發生墜樓事件　校方證實：已啟動輔導關懷機制

一出生就存！3寶年領18萬股利

嘉義深夜狂打雷　80秒渡劫片曝光

致肝癌劇毒是它！易汙染4類食物「白飯也中了」

曾排隊搶喝！「爆紅手搖飲」消失街頭

男大生夜衝陽明山遭罰18萬！攔檢畫面曝光

中秋前「4生肖」當心財運跟著掰

領養4年米克斯竟是法老王獵犬！

長榮出事了！台北港卸櫃7貨櫃掉落畫面曝光

鄭寶清參選桃園　鄭運鵬競辦回應

更多

最夯影音

更多
便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了

便當夫人4歲兒腦癌229天離世 她自責淚：是不是把他生壞了
翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

翁瞇眼一下...車衝落邊坡　10歲孫鎮定先確認爺安危

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

遇違停！騎士勸移車17次　駕駛不聽反嗆：有病啊

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

《流星花園》王東跳起來暴打老婆！ 「懷孕」也不放過...道歉硬拗：解脫了

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

高雄球棒隊出沒攔車猛砸窗　2阿嬤奮勇勸架！網：Respect

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面