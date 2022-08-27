3招搞定「網紅甜點烤牛奶」！減糖配方最健康、不膩口

實習記者蘇郁晴／綜合報導

飯後來份甜點能讓人感到加倍的幸福滿足，因此，新一集的《168懶人料理》要來教大家票選第1名的網紅甜點「烤牛奶」啦！雖然食譜是健康的減糖配方，但絕對香氣十足又美味。而且製作過程非常簡單，只要3步驟就可搞定，冷藏後直接吃也很讚，烤過多了點焦香，大家一起來學學如何製作這可愛Q彈的人氣甜點吧！

▲加熱後，持續攪拌至絲滑濃稠。（圖／168懶人料理提供）



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食材：

1. 牛奶 250ml

2. 玉米粉 25g

3. 起司片 1片

4. 砂糖 15g

5. 蛋 2顆

▲可依照自己需求，來決定要切成幾等份。（圖／168懶人料理提供）



作法：

1. 取小湯鍋，加入蛋黃1顆、砂糖、玉米澱粉，牛奶分次加入鍋內攪拌均勻。

2. 開小火加熱，放入起司片，不斷攪拌至糊狀，起鍋並倒入模具冷卻後，放入冰箱冷藏4小時。

3. 將成形的牛奶凍切成8份，刷上蛋液，放入烤箱設200度，烤至上層焦黃即可。

▲在烤箱內烤至焦黃澎潤即可。（圖／168懶人料理提供）



這道人氣甜點散發出濃濃奶香味，焦黃的外表非常誘人，口感又綿密Q彈！烘烤時間可依照個人喜好的焦黃程度來調整，要準備的食材和做法都很簡單，而且不容易失敗，非常適合作為日常小點心或飯後甜點，使用減糖配方也不會造成身體負擔。

▲綿密又Q彈的「烤牛奶」成品。（圖／168懶人料理提供）