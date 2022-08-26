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婦吃早餐迷途8小時...機車男騎12km送她回家　結果也迷路了

▲▼台中一名機車男子好心載迷途婦人，不料婦人患有失智症，越騎越遠換他慌了。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中一名機車男子好心載迷途婦人，不料婦人患有失智症，越騎越遠換他慌了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市郭姓男子日前騎機車在南屯區時，看到60多歲的黃姓婦人頂著烈日、步履蹣跚的走著，詢問後得知黃婦住附近，於是好心載她回家，不料，黃婦一下子說東，一下子往西，郭男越騎越遠，竟騎到了12公里外的龍井，這時連郭男也慌了，只好求助警方，警方查尋警政系統，原來黃婦是失蹤人口，患有失智症，吃完早餐即外出迷途了8小時，趕緊將她送到旅館和家人團圓。

▲▼台中一名機車男子好心載迷途婦人，不料婦人患有失智症，越騎越遠換他慌了。（圖／民眾提供，下同）

家在北部的黃婦和家人到台中旅遊，住宿在西屯區的飯店，上午8點吃完早餐後即獨自走出飯店，1人走著走著，竟走了6公里，一直找不到回飯店的路，下午3點，騎車路過南屯區的郭男，發現婦人在炎炎夏日、步履蹣跚的走著，一時不忍詢問，婦人說，就住在附近，郭男二話不說，立即自願載婦人回家。

▲▼台中一名機車男子好心載迷途婦人，不料婦人患有失智症，越騎越遠換他慌了。（圖／民眾提供，下同）

不料，郭男聽從婦人的指引，一下往東，一下往西，騎來騎去，竟然騎到12公里外的龍井區，郭男越騎越慌，但又不能丟下不管，只好騎到龍井分駐所向警方求助。

警方詢問婦人資料，婦人只知自己名字，其它一概說不出來，而婦人名字是「菜市仔名」，太多同名同姓，更增加困難度，還好住在北部的家人已報案，已南下在旅館裡等人，才趕緊把婦人送到18公里外的飯店，和家人團聚。

據了解，黃婦先是獨自走了6公里，又被郭男載了12公里，直到下午4點家人出現，婦人已迷途了8小時，還好碰上郭男和員警協助，否則後果不堪想像。

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