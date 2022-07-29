詐騙梗也搭上電費單！鐵工廠老闆4200萬險歸零　妻一句話保住

▲▼台中一名鐵工廠老闆接獲詐騙電話，一生積蓄4200萬差點歸零。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

假檢警打電話謊稱欠電費、涉嫌洗錢、販毒，要求被害人說出帳戶監管的詐騙手法，雖是多年老梗，卻是屢試不爽，一般民眾突然接到「檢警」電話往往慌了分寸，任由擺佈，台中市龍井區76歲廖姓男子辛苦經營鐵工廠，戶頭內有4200多萬元，廖男聽信假檢警所言，差點交出帳號，還好及時到派出所詢問，這才保住一生積蓄。

廖男日前接到假冒台電人員，指他欠繳電費，不久，又接到假警察來電，指他涉及洗錢、毒品買賣，假警還好意幫腔，應該是個資遭人冒用才會涉及洗錢，2人互加LINE之後，假警還傳假傳票取信廖男，廖男這時開始緊張，假警進一步要求提供名下金融帳戶及存款金額，甚至指示他先提領「不法所得」136萬元讓警察採驗指紋。

廖男一時被騙得昏頭轉向，廖妻覺得有異，夫妻倆便前往龍井派出所查證，員警聽完之後，認為就是詐騙手法，並且分享其他詐騙案例，廖男始知是一場騙局，所幸尚未提領136萬元，也沒有交出8個帳戶內共4200多萬元的財產，保住一生積蓄。

烏日警方表示，詐騙集團輪番假冒台電人員、電信業者、健保局人員、警察、檢察官等角色，謊稱民眾涉入毒品案、洗錢、槍砲等重大刑案，需把名下帳戶、密碼交給檢警監管等類似話術，全部都是詐騙慣用手法，請務必保持冷靜，撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，才不會讓一生積蓄差點歸零。