男遺失千元鈔無奈認賠　加油站員工拾金不昧讓他超開心

▲男子加油後要付錢不知掉落1張千元鈔，原本無奈認賠，不料隔天竟失而復得。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名30歲陳姓男子日前下午加油後，掏出錢包付錢時，沒有察覺掉落1張千元大鈔，回家後發現錢少了卻不知從何找起，只能無奈認賠，沒想到隔天早上卻接到員警通知，原來1千元被拾金不昧的加油站員工拾獲送交派出所，而員警透過監視器交叉比對成功的找到他，失而復得讓他樂不可支，對於眾人的協助相當感謝。

台中市警三分局東區分駐所警員盧禹丞，日前接獲1間加油站員工拿了1張千元紙鈔至派出所報案，根據該員工所提供的監視器，1名男子機車加完油後，從口袋掏出錢包要付錢，1張千元大鈔順勢從口袋掉落地面，當下員工及男子都沒有察覺，加油員過了一會兒才發現地上有張千元大鈔。

加油站員工不確定是何人掉落，透過監視器還好找到掉錢的男子，但不知如何連絡，於是隔天一早拿到派出所請警方協助尋找失主，員警透過車型及男子穿著交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼並聯繫陳姓男子。

陳男接到警方通知時大感驚訝，他表示，當天回家後確實發現身上少了張千元鈔，但因不曉得何時掉落，也不知道掉在哪裡，只好無奈認賠，沒想到隔天竟然會接到警方通知，這張沒有名字的千元大鈔竟然能夠失而復得，讓他簡直不敢相信，除了感謝加油站人員拾金不昧，更直呼警方真的好用心。