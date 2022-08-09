新北失智婦搭錯車迷航桃園　呆坐一整天暖警助返家

▲警方將搭錯車迷途的老婦接回警所休息。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市淡水區82歲張姓老婦人，疑似因坐上了錯誤的公車班次，來到了三重客運迴龍總站，便獨自一人坐在站內的椅子上，從白天坐到黑夜，站內人員見婦人呆坐在位置上一整天又一問三不知，便報案請員警到場，員警透過婦人隨身攜帶的敬老愛心卡得知婦人身分，迅速通知婦人兒子到所內將婦人接回，家屬感謝員警即時協助。

▲▼家屬獲派出所找到走失的母親立刻從淡水飛奔趕來接回。（圖／龜山警分局提供）

龜山分局迴龍派出所警員陳昀佑8日20時許，接獲三重客運迴龍總站致電報案，表示站內有一名失智婦人疑似搭錯車，張姓婦人自中午下車就在站內徘迴，到了晚上還沒離開，經員警詢問婦人僅能得知婦人是從新北市淡水區搭乘客運，但進一步詢問婦人姓名及家裡住址時，婦人卻開始答非所問，員警研判婦人疑似患有失智症，便決定先將婦人帶返所休息。

在所內員警先遞上茶水及餅乾給婦人補充體力，後來透過婦人隨身攜帶之敬老愛心卡得知婦人姓名，便透過警政系統查詢聯絡上婦人的兒子，兒子接獲電話後，立馬從淡水駕車飛奔至所內並表示，因母親患有輕微智能障礙且出門未攜帶手機，深怕其會發生意外，幸好有警方的積極協助，才未釀成意外。

迴龍派出所所長鍾進茂表示，家中如有易走失人口，應於身上配戴易於辨識身分的配件，另可至各區公所申請配戴預防走失愛的手鍊，或向管轄警察局、分局申請自願捺印「指紋建檔」，利用指紋終身不變的特性，迅速辨識走失者身分，以便通知家屬接回。