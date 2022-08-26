低胸爆乳買菜「慘遭摸臀」！　辣模怒PO網反被酸：穿太露活該

▲ 德拉克羅瓦平時擔任咖啡西施，下班後遭陌生人摸臀。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名身材火辣的OnlyFans女模日前到加州一家超市採買，竟遭陌生男子從身後摸臀猥褻。她氣得在網路上公開監視器畫面，提醒女性多加小心，未料反遭眾多男網友指責，是她穿得太少引人犯罪，令她再度憤怒回嗆。

根據《紐約郵報》，在加州紅木城擔任比基尼咖啡西施（bikini barista）的德拉克羅瓦（Daisy Delacroix）同時也經營OnlyFans平台，靠著傲人身材吸引眾多粉絲，24日在TikTok上公開自己遇襲的畫面，意外掀起大批網友論戰。

德拉克羅瓦說明，當天她下班後到超市購物，一名男子突然從後方靠近，撫摸她的臀部後又在她耳邊低語一句「妳好嗎，寶貝」。德拉克羅瓦徹底嚇到，希望以此警惕女性多加注意周邊環境。畫面可見她身穿超低胸白色吊帶背心和短褲，男子則穿著帽T，突然貼上德拉克羅瓦令她臉上滿是驚恐，咒罵男子後趕緊遠離。

這段影片短短3天累計250萬次觀看，儘管有許多人對男子的行為感到震驚，卻有部分男網友開始檢討德拉克羅瓦的穿著，「妳不是在健身房，把衣服穿好就沒這種事」、「為什麼要穿這樣去超市」、「活該」、「她想搏關注」、「我絕對不會讓老婆穿這樣」，還有人因她OnlyFans女模的身份加以嘲諷，「他有花每個月20美元的訂閱費嗎」、「也許他認出妳了」。

這類留言令德拉克羅瓦出面怒罵，檢討受害者的酸民令人作嘔，「我穿的是短版上衣和單車褲。你們這種男人才是問題，這太可怕了！」

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