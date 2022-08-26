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前屋主囤積症！她搬新家大掃除　「翻出恐怖收藏」嚇壞：快報警

@misstiffanyma Replying to @joyfulgordotv here’s everything we found in the 4000 lb safe! #theflip #fixerupper #renovation #homerenovation ♬ Buttercup - Jack Stauber

記者吳美依／綜合報導

洛杉磯28歲網美蒂芬妮（Tiffany Ma）與男友買下一棟房子，但前屋主似乎罹患囤積症，驟逝後留下滿山滿谷、骯髒又惡臭的垃圾及雜物。他們展開大掃除，竟在保險箱發現詭譎收藏品，包括匕首、珠寶、剪貼簿、一大坨人類頭髮、子彈槍械及「一堆絕對可以用來勒索的照片」，不過最瘋狂的東西無可奉告，「因為我們必須讓警方介入了」。

▲▼洛杉磯網美蒂芬妮（Tiffany Ma）買下囤積症遺留的房子，發現駭人收藏品，立刻報警。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

▲▼洛杉磯網美蒂芬妮（Tiffany Ma）買下囤積症遺留的房子，發現駭人收藏品，立刻報警。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

▲屋內和庭院都髒亂不堪，充滿雜物、垃圾、排泄物甚至動物遺體。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

蒂芬妮與男友在法拍會買下房子，事前完全沒有親自看過，直到交屋那一刻才深感後悔。她回憶，一走進屋內，厚重灰塵及濃烈尿騷味迎面而來，地板上滿是垃圾與動物遺體。房子裡有2個保險箱，一個已被撬開、洗劫一空，另一個位在車庫裡，上頭也有試圖撬開的痕跡。

▲▼洛杉磯網美蒂芬妮（Tiffany Ma）買下囤積症遺留的房子，發現駭人收藏品，立刻報警。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

▲▼洛杉磯網美蒂芬妮（Tiffany Ma）買下囤積症遺留的房子，發現駭人收藏品，立刻報警。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

▲蒂芬妮和男友發現詭譎收藏品，立刻報警處理。（圖／翻攝YouTube、TikTok@misstiffanyma）

幾天後，一位年輕人找上門，對方自稱前屋主的姪子，詢問是否可以帶走車庫保險箱裡的所有物品。蒂芬妮此刻才意識到，之前闖進來洗劫的人，肯定在尋找某個特定的東西。他們擔心再次被搶劫，因此請來專業人士打開保險箱，「天啊，我們發現的東西簡直太瘋狂了。」

蒂芬妮與男友原本打算改造房子，但由於工程實在太浩大，最後決定徹底拆除，重新建屋。她把這段難忘經歷拍成一系列影片，立刻引發熱議，網友紛紛揣測前屋主的黑歷史，甚至懷疑此人可能是殺人犯，「有任何謀殺的證據嗎？」、「這要嘛是勒索，不然就是跟蹤。」、「那一綹頭髮可能是一起綁架案。」

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