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沒鑰匙也能開車！超狂特斯拉車主「晶片植入體內」　完整過程曝光

▲▼ 特斯拉車主將晶片植入手背。（圖／翻攝自YouTube）

▲ 達拉利公開將晶片植入手背的過程和實測。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

每個人都曾發生忘記帶或弄丟鑰匙的窘境，美國底特律一名男子為避免這種狀況，決定採取一種一勞永逸的方法。特斯拉車主達拉利（Brandon Dalaly）近日將車鑰匙晶片植入自己的右手，不僅真正實現「揮手就能開門」，且再也不必擔心找不到鑰匙。

事實上，這已經是達拉利植入體內的第二個電子設備。他先前就將另一枚數位鑰匙晶片植入左手，等待消腫後就可用於控制家裡大門和其他功能，例如叫出通訊錄資訊、疫苗接種紀錄等等。但他不滿足於此，開始思考自己還能做些什麼。

達拉利表示，「我當時就想，如果我出門不用車鑰匙，也不用家門鑰匙，那該有多酷」，於是開始研發第二枚晶片。他負責晶片編碼到設計的所有過程，好處在於晶片非常小，甚至不需要醫生幫忙，他自己就是找穿洞業者為他植入。

他說明，晶片本身大約200至300美元（約新台幣6043至9064元），植入只需要100美元（約新台幣3021元），「你可以去當地的穿洞店，他們會同意的。」

▼ 畫面可能引起不適，請慎入。

他也公開自己植入晶片的過程，畫面中可見晶片和傷口都非常小。事後實測顯示，當他靠近上鎖的黑色特斯拉，只要將右手手背靠在感應鑰匙的位置，就可打開車門並發動車子。

達拉利希望他研發的晶片能夠得到特斯拉執行長馬斯克的關注，強調這種鑰匙是「完美的備份」，並自豪地表示，「你永遠不會忘記它。它永遠不會壞，永遠不會讓你失望。」

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