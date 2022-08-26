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中油132家便利店成為MIT微笑協力店生力軍　一起為MIT加油打氣

▲▼中油,MIT,微笑。（圖／中油提供）

▲經濟部工業局與台灣中油在內湖加油站，共同舉辦「中油為MIT加油」活動。（圖／中油提供，下同）

生活中心／綜合報導

經濟部工業局與台灣中油於8月26日在內湖加油站，共同舉辦「中油為MIT加油」活動，由工業局周崇斌主任秘書及中油羅博童執行長共同宣布132家中油複合式便利商店正式成為MIT微笑協力店，協助在地業者銷售優質MIT微笑產品，中衛發展中心總經理林進財及龍峰呂淑珍總經理、洽維陳錦賜總經理、煒展宋韋逸總經理亦一起出席為MIT加油打氣，期盼國人多多支持MIT微笑產品，中油羅執行長表示即日起至9月25日，內湖站也提供MIT微笑產品促銷方案，民眾到內湖站加油時，順道至便利商店購買MIT微笑產品，支持在地產業。

工業局自99年起推動臺灣製產品MIT微笑標章驗證制度，驗證內涵包括臺灣製原產地認定及產品品質驗證，通過驗證的產品，授予臺灣製MIT微笑標章，並媒合獲證產品至實體及電商通路銷售，讓民眾到處買的到優質在地產品。此外，工業局每年舉辦「MIT 臺灣金選」遴選，由獲證產品中選出兼具質感、美感及高性價比的產品，以促進在地業者提升產品品級。

民眾到加油站，除了替汽機車加油外，還可至中油便利商店購買日用或外出急用產品，也可使用中油紅利點數兌換店內商品。中油132家複合式便利商店，原已上架銷售31款MIT微笑產品，工業局已成功媒合龍峰、洽維、煒展等3家業者所生產之拖鞋、環保筷袋、自行車襪等MIT微笑產品新增上架，中油表示未來將納入更多優質MIT微笑產品。中油132家複合式便利商店加入MIT微笑協力店後，總計有24家連鎖通路之6343家實體門市及25個海內外電商平台成為MIT微笑協力店，民眾將可至更多通路購買MIT微笑產品。

▲▼中油,MIT,微笑。（圖／中油提供）

▲總計有24家連鎖通路之6343家實體門市及25個海內外電商平台成為MIT微笑協力店。

中油為支持在地業者，除了以實際行動採購家電類及鞋類等MIT微笑產品自用外，並於內湖站（地址：台北市內湖區民權東路六段50號）提供MIT微笑產品促銷方案，即日起至9月25日針對特定MIT微笑產品提供9折折扣。另中油自有「洗可麗」品牌之洗衣精及洗碗精等2款MIT微笑產品，提供小瓶裝加一元多一件、大瓶裝第二件8折等更優惠價格。中油也特別挪出空間於店內展示10項MIT金選產品，例如可重複再用的食物袋、咖啡紗毛巾等，讓民眾可認識更多優質MIT金選產品。

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