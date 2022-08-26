23歲男夜衝南橫「過彎騎進山溝」　機車180度翻轉慘況曝

▲23歲男夜衝南橫過彎自摔，機車「朝天卡山溝」險受困。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

家住台南一名23歲陳姓男子，24日深夜11點多與朋友一起騎機車「夜衝南橫」，不過，行經台20線71.5K處，疑路況不熟及夜間視線不佳，過彎不慎直接騎入山溝。所幸他車速不快，警方到場時，發現機車朝天卡在山溝中，所幸陳男自行脫困，稱僅肩膀痠痛無大礙。

▲▼陳男指出，他跟朋友一起同行騎車南橫公路夜跑，行經20線71.5K處時，因夜間視線不佳及路況不熟，發生過彎不慎駛入山溝中的意外。（圖／記者賴文萱翻攝）

六龜分局荖濃派出所所長江保成獲報，即調派警力到場救援。警方到場，發現該重機車盤底朝天陷於溝中，駕駛陳男已自行脫困，當下意識清楚。

▲駕駛自行脫困，現場執勤員警協助將山溝中的重機車扶回路面。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳男指出，他跟朋友一起同行騎車南橫公路夜跑，行經20線71.5K處時，因夜間視線不佳及路況不熟，發生過彎不慎駛入山溝中的意外。所幸陳男車速不快，僅肩頸痠痛並無大礙，無需救護車到場救護，現場執勤員警協助將山溝中的重機車扶回路面。

六龜分局呼籲，近日六龜山區偶有陣雨，夜間行駛山路，天雨路滑視線不佳，應降低車速、減速慢行，行車前也應注意車輛狀況，以避免發生意外。