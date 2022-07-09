男大生結伴遊南橫失控翻覆　自撞山壁車輪朝天...5人爬出未受傷

▲▼就讀北部大專院校的張姓男大生，日前與4名同學結伴開車出遊，行經南橫公路時，因路況不熟，導致失控自撞山壁，所幸車上5人均未受傷。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

就讀北部某大專院校的張姓男學生（21歲），日前開車載著4名同學出遊，由南迴公路往台東進行2天1夜的旅遊，回程借道南橫公路，準備前往台南途中，因不熟悉路況，竟直接撞上山壁，造成車輛翻覆，所幸車上5人皆未受傷。

六龜分局梅山派出所於2日下午14時40分許，接獲民眾報案稱有車輛翻覆，員警趕赴現場，發現桃源區台20線臨105便道22.5公里處，有一輛自小客車車翻覆，並占據一半路面，車旁有5名民眾在路旁等待救援。

經了解，駕駛張姓男大生與4名同學相約，開車由南迴公路往台東進行2天1夜的旅遊，結束東部旅遊後借道南橫公路，前往台南途中，因南橫公路蜿蜒曲折，加上路況不熟，才會失控直撞山壁，車輛應聲翻覆，所幸車上5人順利爬出車外，皆未受傷。

警方到場後，對張男施以酒測無酒精反應，研判張男疑似長途駕車精神不濟，導致發生自撞事故，隨及在場交通疏導，及聯繫拖吊車到場拖吊後，恢復交通順暢。

六龜分局經統計，自5月1日迄今南橫公路梅山口至埡口路段發生A2交通事故8件、A3交通事故28件，主要肇因為未注意車前狀況與未靠右側行駛，肇事車種主要為自小客車、普重機車其次，再來是大型重機車。