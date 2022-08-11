「彩虹台語怎唸？」他嘆年輕人都不知道　萬人陣亡：求救阿公阿嬤

▲彩虹的台語要怎麼唸呢？（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

本站曾報導《小吃店公告「烏窺涼涼」 她傻看3次求翻譯！網嘆：年輕人要加強》，指出有店家寫著「烏窺涼涼，掐麥呷渾，探吉辛叩，請勿欠肖」，讓客人崩潰求問翻譯。最近另一名網友則拋問台語「彩虹」怎麼唸？釣出一票網友秒回「ㄎㄧㄥ啊！有很難嗎？」結果一查閩南語詞典，答案驚呆了。

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一張彩虹的美照，他接著感慨直呼，「相信很多年輕人不知道它的台語」，究竟彩虹要怎麼發音呢？

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文章也被轉貼到《爆料公社》，引來萬名網友討論，「台語喔，輪補rainbow」、「很多年輕人都不知道，不能抄襲他人的論文」、「知道虹牌油漆怎念的都會念」、「啊知道又能怎樣，中老年優越感都這麼無聊嗎」、「我老人，也不知道」、「這種問題問阿嬤準沒錯」、「我都叫他open醬」、「彩虹的台語完全沒聽過…我一直以為知道長頸鹿的台語就很厲害了」。

一票內行正解回應，「ㄎㄧㄥˊ啊」、「ㄎㄧㄥ，也有唸出布棚」、「我兒閩南語課上到，他教我的：ㄎㄧㄥ」、「有聽老一輩兩種講法：ㄘㄞ ㄤˊ或ㄎㄧㄥˊ（我是年輕人）」、「虹khīng」、「虹或霓」、「就是虹的台語而已啊」、「ㄎㄧㄥ-公視台語台有教」。

不少人也動員阿公阿嬤來解答，大多數人習慣都唸「ㄎㄧㄥ」。查看教育部閩南語詞典，虹的正確發音則為「虹，發音為khīng」。

▼彩虹的台語音讀為「khīng」。（圖／翻攝閩南語詞典）



▼網友熱議。（圖／翻攝爆廢公社）

