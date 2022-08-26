4000公噸文旦滯銷！怒轟政府還在睡　3縣長聯手高喊「救救農漁民」　

▲國民黨立法院黨團、雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴出席「農漁生計國安問題！政府別再睡，救救農漁民！」。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

中國大陸近期禁止多項台灣食品業及農漁業進口，造成嚴重經濟衝擊，立委傅崐萁今（26）日與雲林縣長張麗善、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等人召開記者會，高喊「政府別再睡 救救農漁民」，要求中央儘速著手提出實質性、具體性之措施包括，包銷、認購、補貼、補助及收購等方案才能真正幫助農漁民，減少損失。

中國大陸去年開始陸續宣布暫停進口台灣鳳梨、釋迦、蓮霧、石斑魚等產品，近日因美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，再度宣布8/3起暫停台灣柑橘類(含文旦)、冰鮮白帶魚、冷凍竹莢魚進口。

傅崐萁怒轟，政府口口聲聲說會照顧到農民，但如今農漁產品衝擊到各縣市首長，卻不見政府提出因應措施，農漁民面對主要外銷市場遭禁，憂心產品無處可去價格崩盤，心血恐付諸流水。

對於大陸月初宣布暫停輸入台灣柑橘類農產品，全台4000公噸文旦柚恐面臨滯銷窘境，花蓮縣長徐榛蔚指出，農委會主委陳吉仲日前到花蓮提出4項救柚措施，但這些措施政府在還有大陸市場時就在做了，根本沒有提出實質的補救做法，不是說有政府做事真好？現在遇到問題，政府呢？

雲林縣長張麗善提到，今天特別站出來為農漁民發聲，希望政府了解農漁民心聲，疫情不僅衝擊一般產業，學校停課不停學、餐廳減少營業，這些都衝擊到最辛苦的農漁民，先前要求政府提出協助農民的方案，但農委會彷彿鬼打牆般，回復依舊老調重彈，一如過往各項農產品產銷失衡那套，根本沒有實質幫助。

台東縣長饒慶鈴也提到，兩岸關係惡化，到底台灣產業要何去何從，請國家重視基層農民，當台灣貧富差距日益懸殊、房價高漲、物價上漲，最辛苦的基層的高勞力付出低所得的農漁民，卻沒有人為他們發聲，請國家必須要盡快承擔責任，不要只喊口號。