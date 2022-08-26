甜美實況主JOJO開箱全球首款55吋個人曲面電競劇院　大讚：太沉浸了

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▲Samsung Odyssey Ark支援4K高畫質，有55吋大，更擁有1000R全球最曲的曲面設計。（影／ETtoday。圖／翻攝自影片，下同）

科技中心／綜合報導

三星曲面螢幕向來是電競玩家心中的夢幻逸品，其逼真的畫面臨場感、更寬廣的可視角度以及大螢幕美型弧線外觀，為使用者帶來更頂級的「沉浸式」感官體驗。近期超人氣甜美實況主JOJO開箱全球首款個人曲面電競劇院Samsung Odyssey Ark，55吋曲面電競螢幕、4K高解析度及1000R最佳曲率等夢幻頂規，令JOJO大讚猶如被曲面螢幕環抱，實在太沉浸啦！

全球首款55吋4K最佳曲率電競螢幕 無縫環繞玩Game更接近上帝視角！

每天生活離不開電競遊戲的JOJO，難得搶先體驗Samsung Odyssey Ark，令JOJO邊玩邊直呼～超過癮！因為這款Samsung Odyssey Ark外觀尺寸足足有55吋大，不僅支援4K高畫質，更擁有1000R全球最曲的曲面設計，透過螢幕無接縫的完美環繞，提供更好的包覆感，讓玩家彷彿置身在遊戲世界，電競螢幕真的成了電「浸」螢幕。

而超廣角的Samsung Odyssey Ark採用三星獨家的量子Mini LED、量子矩陣技術和量子AI高效處理器技術，為觀眾打造超高畫質沈浸式擬真的觀賞體驗。

▲JOJO實際操作數款遊戲實測成色效果。

JOJO也實際操作幾款遊戲測試成色效果，可以看到Samsung Odyssey Ark支援到HDR2000的頂級水準，螢幕最大亮度達2000nit，即使暗部的場景也能清楚體現，玩起遊戲來更接近上帝視角，不錯過任何角落的細節；而在燈光全關的情況下，仍可以明顯看到Samsung Odyssey Ark的每個明暗細節都讓影像更加逼真。

▲JOJO大讚Samsung Odyssey Ark讓玩家彷彿置身遊戲世界，爽度很高。

16:9寬比例、杜比全景聲 在家享受個人曲面電競劇院爽度爆棚！

感受完遊戲畫面的震撼效果，Samsung Odyssey Ark的智慧功能也令JOJO非常享受其中，不僅內建多款影音串流服務且手機也可以無線投影，她分享用55吋螢幕看電影真的非常享受，而且16:9寬比例更能達到完美觀影效果，尤其透過內建4個揚聲器以及2個低音單體的環繞音效，搭配杜比全景聲讓聲音更有層次，完全達到家庭影院的優質水準，沒想到在家看電影也能這麼有實境感！

▲Samsung Odyssey Ark完美16:9寬比例及環繞音效，完全達到家庭劇院水準

此外，Samsung Odyssey Ark還支援直式的座艙模式，透過背後的支架設計，就能把螢幕立起來使用，螢幕也可以針對使用者需求最多切分成三視窗進行多工作業，JOJO推薦玩家們可以用來一邊電競實戰，一邊觀看攻略：或者平時一邊從事影像工作，一邊搜集素材，在玩樂及工作各方面使用便利性都很高。





▲直立座艙模式可進行多工作業，讓JOJO大讚很適合斜槓青年

不論是喜歡玩遊戲、看電影，Samsung Odyssey Ark將高畫質、大尺寸與1000R最佳曲率集結於一身，讓使用者在家就有一座個人曲面電競劇院、感官大滿足！三星近期也推出優惠活動，即日起至9/30購買Odyssey Ark登錄送PlayStation 5 主機（光碟版）並享免費到府安裝，且可參加周周抽Galaxy S22活動，9/4前購機的早鳥用戶還特別加贈驚喜福袋，值得追求高擬真觀影享受的玩家把握機會入手。

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