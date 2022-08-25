日月潭泳渡吸1.8萬人　聽奧金牌范榮玉、波馬視障跑者參賽

▲第40屆日月潭國際萬人泳渡9月4日登場，聽奧金牌羽球國手范榮玉（右2）首度參賽。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

去年因疫情停辦的國際泳壇盛事日月潭國際萬人泳渡，即將於9月4日復辦，今年參加萬人泳渡隊伍有1669隊、參加人數計1萬8709人；縣府今天舉辦記者會，縣長林明溱和日月潭國家風景區管理處長簡慶發等貴賓一同宣布系列活動正式開跑。

縣府教育處表示，縣長林明溱、前總統馬英九、立委許淑華等貴賓在9月4日一早，將先在水社碼頭施放1萬條總統魚（曲腰魚）苗，8時於朝霧碼頭舉辦開幕式，並在8時30分鳴槍起「渡」；同樣致力推動泳渡活動的金門、澎湖縣政府，也將分別由秘書長陳祥麟和教育處長蘇啟昌率隊參加，台北市體育局長李再立除率隊參加萬人泳渡，也將宣傳接辦2025年世界壯年運動會。

在超過1.8萬名泳者中，教育處指在台外籍泳客有286人、身障泳士們也有180人：曾4度代表台灣參加夏季聽障奧運羽球賽、於2013年獲得女單金牌的范榮玉，與曾在2018年代表台灣參加波士頓馬拉松的視障跑者洪國展、呂冠霖都將首次參加萬人泳渡身障隊伍，體現他們人生無懼的勇於挑戰的精神，堪稱泳者的最佳典範。

而在活動前一天9月3日，縣府將與中華民國游泳協會共同辦理第8屆日月潭公開水域游泳錦標賽，計有菁英組頂尖國手19人、競賽分齡組93人、挑戰組1455人，今年復辦的SUP立式划槳競賽有46人；泳渡挑戰組需揹魚雷浮標，菁英及競賽組選手不揹浮標、需以捷式（自由式）進行，最後成績主要將作為中華泳協選拔國手參加世界馬拉松游泳賽，及作為明年全國運動會馬拉松游泳參賽成績依據。

林明溱說，萬人泳渡活動去年受新冠肺炎疫情爆發影響停辦，今年疫情直到6月才趨緩，經召集縣府衛生局及埔里四季早泳會研商、審慎評估後，決議在防疫安全許可下如期以高標防疫門檻辦理：選手均須打滿3劑、賽前提供48小時內快篩陰性證明，當天才可下水泳渡，下水前須全程戴口罩，到達下水處前口罩才能丟入大會回收袋，上岸處也備有擦手紙巾及大會提供口罩，也呼籲泳客領完餐盒後，應儘速離開人多密集區後再用餐。