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母子3人罹大腸癌「2癌末」　中榮這團隊助這一家戰勝癌王

▲母子3人罹大腸癌「2人癌末」，中榮這團隊助一家戰勝癌王。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲母子3人罹大腸癌「2人癌末」，中榮這團隊助一家戰勝癌王。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

資深藝人余天和李亞萍的二女兒余苑綺勇敢抗癌8年不敵直腸癌擴散病逝，享年39歲。台中榮總表示，大腸直腸癌已經連續14年蟬聯國內十大癌症的發生人數第一名。院內就有一位52歲張姓民眾，包括自己、82歲媽媽、56歲的哥哥都先後罹患大腸癌，且自己跟母親發現時都已經癌末，最後靠著院方多專科癌症治療團隊整合治療，先切除腫瘤、後接受化療及標靶藥物治療，都戰勝病魔。

台中榮總醫療團隊指出，52歲張先生在17年前診斷出罹患了大腸癌，在北部醫學中心接受了剖腹探查後，仍因腫瘤過大且已侵犯十二指腸與胰臟，因而無法開刀切除，當時醫師跟他宣告只剩半年的生命，最後在台中榮總接受多專科癌症治療團隊整合治療，歷經12次化療後，終於順利將腫瘤縮小，再進行手術成功切除腫瘤，開刀後接受輔助性化療，後續的門診追蹤皆未看到腫瘤復發，成功告別大腸癌。

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而張母在2013年也被醫師檢查出罹患大腸癌併腹膜轉移的末期癌症，屬無法完全開刀清除腫瘤的困難案例，但在中榮大腸直腸外科團隊進行困難的腹膜轉移癌症切除手術後，張母接受化學治療及標靶藥物治療，身體恢復良好。

去年張先生的55歲大哥因為肛門解出血塊，也被確診為大腸癌症，但因腫瘤位置實在太靠近肛門，若進行手術需將肛門切除，術後勢必影響生活品質，在中榮大腸癌症多專科團隊的努力下，經過了三個月的同步化學藥物及放射線治療療程，肛門的腫瘤已然成功縮小消失，也避免切除張兄的肛門括約肌，大幅的提升生活品質，並在後續的追蹤再也沒看到腫瘤的跡象。

目前張先生一家人均穩定於門診追蹤中皆無復發的現象。張先生一家人治療成功經驗在台中榮總並非是個案，2013年的國際期刊曾發表，病人在台中榮總治療後直腸腫瘤完全消失的比例竟高達40%，這是台中榮總多專科癌症治療團隊努力研究與治療經驗的成果。

中榮血液腫瘤科醫師林政賢提醒，與基因突變有關的家族性大腸癌中最著名的就是「遺傳性非瘜肉病性結直腸癌」，因此若家族內有大腸癌相關病史的民眾，更應多加注意，定期接受檢查，以期提早發現大腸癌病變，早期治療。

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