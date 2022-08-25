英特磊受惠磷化銦強勁需求　上半年獲利成長2.7倍

▲英特磊董事長高永中。（資料照／英特磊提供）

記者高兆麟／綜合報導

磊晶廠IET-KY （英特磊，4971）今日舉行法說會，英特磊上半年營收為新台幣4.71億元，較110年同期的3.41億元增加38.12％；稅後淨利為1.02億元，成長274.45%；EPS 2.81元更是較110年同期的0.76元增加269.74%，營收、獲利大躍進。

此外，英特磊Q2單季營收新台幣2.51億元，更是創下單季的歷史新高。董事長高永中表示，營收與獲利均有明顯成長主因來自於磷化銦市場持續強勁以及產品組合優化帶動毛利率提升所致。

高永中在法說會中表示，目前產品營收中，以磷化銦佔比最高，約佔55%，隨著市場需求持續強勁，公司上半年不論是在高速量測 HBT、APD 及 PIN 磊晶片應用於大型資料庫與雲端運算線路上，都是屬於高毛利的產品，且都有相當好的斬獲。

高永中也指出，受惠於產品組合優化，不僅帶動公司Q2營收來到了單季新高，上半年毛利率從去年同期的30.2%，提升至今年的45%，使得EPS同步大幅上揚269.74%。

根據市調公司GII所做的統計資料指出，全球磷化銦(InP)化合物半導體的市場規模在2021年～2027年內預計以9.7％的年複合成長率發展，到2027年可望成長到76億美元的規模。

隨著通訊技術的進步，不論是在IT、航太、醫療、汽車…等終端產品應用上都需要用到磷化銦；目前其最重要的用途是用於光通訊。磷化銦晶圓，可用於雷射二極體、光電檢測器、LED、光纖通信系統的光收發器等高功率、高頻的光電子設備，而這也使得相關產業近年得以快速成長。

在砷化鎵的部分，Q2營收佔比相對較小，僅只有30%，最主要原因在於Q2有一機台維修，導致產量受限；目前已經維修完畢，恢復投入生產，Q3應可拉高營收佔比。另外，GaSb和機台營收的佔比偏低是短期波動，整年度的佔比維持原本預期約為20%。



高摻雜氮化鎵（GaN）二次生長部分，目前研發進度順利，客戶的反應也相當良好。

法人表示，英特磊之前法說會中提到要提高較高毛利率的高頻量測、國防訂單比重，藉此拉抬英特磊的獲利表現，目前已看見此趨勢的產生，在市場需求持續旺盛下，英特磊的營收與獲利可望逐漸攀升，營運表現值得期待。

