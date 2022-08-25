確診日增16.8%！羅一鈞：中秋連假建議「長者、幼兒避免聚餐」

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情漸漸升溫，中央流行疫情指揮中心預估近期恐爆BA.5疫情，但9月恰巧有中秋連假，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，這波疫情要加強防範長者跟幼兒，沒打疫苗的長者和幼兒，建議避免或減少聚餐或去人潮擁擠的場所。

指揮中心今公布國內新增26967例本土個案，比上週四還多了3,879例，上升16.8%。針對本土疫情走向，指揮官王必勝坦言「的確疫情在這週開始很明確的向上，根據內部的模型推估，這波疫情高峰時間點會再9月中下旬，現在推估都是隨著每周資料去做，之後會再去修正模型跟預測。」

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另外，羅一鈞也提醒，當然希望讓大家盡量正常生活，但這波疫情要加強防範長者跟幼兒，大家在規劃活動時，一定要優先保護長者跟幼兒，還沒打疫苗的長者和幼兒，建議避免或減少聚餐以及去人潮擁擠場所，如果要參加相關活動，要先打好疫苗或參加人員快篩，若有症狀就不要參加，才能減少活動間的傳播。

至於是否會限制南北人流，羅一鈞表示，會看疫情發展，現在還是會以加強疫苗接種等防疫遵從度來控制這波疫情。

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